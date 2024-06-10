https://ria.ru/20240610/remont-1951863092.html

В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов

В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов - РИА Новости, 10.06.2024

В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов

Более 200 медицинских объектов уже построено или отремонтировано в новых регионах России, в планах на 2024 год - еще 110, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:06

2024-06-10T09:06

2024-06-10T09:06

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михаил мурашко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Более 200 медицинских объектов уже построено или отремонтировано в новых регионах России, в планах на 2024 год - еще 110, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Изменения по инфраструктуре - более 200 медицинских объектов было отремонтировано и построено в новых регионах, в 2024 году запланировано еще 110",- сказал Мурашко. Он отметил, что в новые регионы поставляется также новое оборудование, в том числе для лечения злокачественных новообразований, и операционное оборудование для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240205/murashko-1925343715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мурашко, здоровье - общество