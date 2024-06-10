Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:06 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/remont-1951863092.html
В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов
В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов - РИА Новости, 10.06.2024
В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов
Более 200 медицинских объектов уже построено или отремонтировано в новых регионах России, в планах на 2024 год - еще 110, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:06
2024-06-10T09:06
пмэф-2024
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838179948_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3a042d5fff8dfbae1ddbf9761fd7e411.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Более 200 медицинских объектов уже построено или отремонтировано в новых регионах России, в планах на 2024 год - еще 110, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Изменения по инфраструктуре - более 200 медицинских объектов было отремонтировано и построено в новых регионах, в 2024 году запланировано еще 110",- сказал Мурашко. Он отметил, что в новые регионы поставляется также новое оборудование, в том числе для лечения злокачественных новообразований, и операционное оборудование для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240205/murashko-1925343715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838179948_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_ea3cda93d4d11167a746c87cc225299b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мурашко, здоровье - общество
ПМЭФ-2024, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов

Мурашко: более 200 медобъектов построили или отремонтировали в новых регионах

© РИА Новости / Илья ПиталевАппарат компьютерной томографии в медицинском центре
Аппарат компьютерной томографии в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Аппарат компьютерной томографии в медицинском центре . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Более 200 медицинских объектов уже построено или отремонтировано в новых регионах России, в планах на 2024 год - еще 110, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Изменения по инфраструктуре - более 200 медицинских объектов было отремонтировано и построено в новых регионах, в 2024 году запланировано еще 110",- сказал Мурашко.
Он отметил, что в новые регионы поставляется также новое оборудование, в том числе для лечения злокачественных новообразований, и операционное оборудование для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Мурашко о российской фармацевтике, смене пола и зарубежной медицинской продукции - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Михаил Мурашко: видим интерес зарубежных пациентов к лечению в России
5 февраля, 11:00
 
ПМЭФ-2024РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала