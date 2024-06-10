https://ria.ru/20240610/remont-1951863092.html
В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов
В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов - РИА Новости, 10.06.2024
В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов
Более 200 медицинских объектов уже построено или отремонтировано в новых регионах России, в планах на 2024 год - еще 110, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:06
2024-06-10T09:06
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пмэф-2024
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Более 200 медицинских объектов уже построено или отремонтировано в новых регионах России, в планах на 2024 год - еще 110, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Изменения по инфраструктуре - более 200 медицинских объектов было отремонтировано и построено в новых регионах, в 2024 году запланировано еще 110",- сказал Мурашко. Он отметил, что в новые регионы поставляется также новое оборудование, в том числе для лечения злокачественных новообразований, и операционное оборудование для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240205/murashko-1925343715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, здоровье - общество
ПМЭФ-2024, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
В новых регионах отремонтировали более 200 медицинских объектов
Мурашко: более 200 медобъектов построили или отремонтировали в новых регионах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Более 200 медицинских объектов уже построено или отремонтировано в новых регионах России, в планах на 2024 год - еще 110, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Изменения по инфраструктуре - более 200 медицинских объектов было отремонтировано и построено в новых регионах, в 2024 году запланировано еще 110",- сказал Мурашко.
Он отметил, что в новые регионы поставляется также новое оборудование, в том числе для лечения злокачественных новообразований, и операционное оборудование для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.