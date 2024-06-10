https://ria.ru/20240610/murashko-1951852155.html

Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок

Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок - РИА Новости, 10.06.2024

Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок

При появлении тех или иных рисков нехватки препаратов, которые нужны в России, принимаются решения по их ускоренному доступу на рынок, такое решение оправдано и РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T06:04

2024-06-10T06:04

2024-06-10T06:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. При появлении тех или иных рисков нехватки препаратов, которые нужны в России, принимаются решения по их ускоренному доступу на рынок, такое решение оправдано и на качестве лекарств не отражается, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В случае если появляются те или иные риски, то для препаратов, в которых нуждается страна, принимаются решения по ускоренному доступу. Это преимущественно для дженериков или биоаналогов", - сказал Мурашко. Он отметил, что по инновационным препаратам, которые являются прорывными и могут спасать пациентов, также предусмотрена процедура сокращения срока доступа на рынок. При этом требования к проведению клинических испытаний не снижаются, доказательная база собирается качественная, подчеркнул министр. По его словам, после регистрации препарата продолжаются наблюдения, поэтому вся процедура быстрого доступа лекарств на рынок не идет в ущерб качеству и эффективности. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240205/preparaty-1925407014.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко