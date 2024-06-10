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Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок - РИА Новости, 10.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
06:04 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/murashko-1951852155.html
Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок
Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок - РИА Новости, 10.06.2024
Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок
При появлении тех или иных рисков нехватки препаратов, которые нужны в России, принимаются решения по их ускоренному доступу на рынок, такое решение оправдано и РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:04
2024-06-10T06:04
пмэф-2024
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. При появлении тех или иных рисков нехватки препаратов, которые нужны в России, принимаются решения по их ускоренному доступу на рынок, такое решение оправдано и на качестве лекарств не отражается, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В случае если появляются те или иные риски, то для препаратов, в которых нуждается страна, принимаются решения по ускоренному доступу. Это преимущественно для дженериков или биоаналогов", - сказал Мурашко. Он отметил, что по инновационным препаратам, которые являются прорывными и могут спасать пациентов, также предусмотрена процедура сокращения срока доступа на рынок. При этом требования к проведению клинических испытаний не снижаются, доказательная база собирается качественная, подчеркнул министр. По его словам, после регистрации препарата продолжаются наблюдения, поэтому вся процедура быстрого доступа лекарств на рынок не идет в ущерб качеству и эффективности. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок

Мурашко: при рисках нехватки лекарств принимаются решения по ускоренному доступу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. При появлении тех или иных рисков нехватки препаратов, которые нужны в России, принимаются решения по их ускоренному доступу на рынок, такое решение оправдано и на качестве лекарств не отражается, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В случае если появляются те или иные риски, то для препаратов, в которых нуждается страна, принимаются решения по ускоренному доступу. Это преимущественно для дженериков или биоаналогов", - сказал Мурашко.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими
5 февраля, 09:07
Он отметил, что по инновационным препаратам, которые являются прорывными и могут спасать пациентов, также предусмотрена процедура сокращения срока доступа на рынок.
При этом требования к проведению клинических испытаний не снижаются, доказательная база собирается качественная, подчеркнул министр. По его словам, после регистрации препарата продолжаются наблюдения, поэтому вся процедура быстрого доступа лекарств на рынок не идет в ущерб качеству и эффективности.
Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

 ПМЭФ-2024. SUP-Завтрак

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

ПМЭФ-2024. Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

ПМЭФ-2024. Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ПМЭФ-2024ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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