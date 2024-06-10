https://ria.ru/20240610/murashko-1951852155.html
Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок
Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок - РИА Новости, 10.06.2024
Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок
При появлении тех или иных рисков нехватки препаратов, которые нужны в России, принимаются решения по их ускоренному доступу на рынок, такое решение оправдано и РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:04
2024-06-10T06:04
2024-06-10T06:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. При появлении тех или иных рисков нехватки препаратов, которые нужны в России, принимаются решения по их ускоренному доступу на рынок, такое решение оправдано и на качестве лекарств не отражается, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В случае если появляются те или иные риски, то для препаратов, в которых нуждается страна, принимаются решения по ускоренному доступу. Это преимущественно для дженериков или биоаналогов", - сказал Мурашко. Он отметил, что по инновационным препаратам, которые являются прорывными и могут спасать пациентов, также предусмотрена процедура сокращения срока доступа на рынок. При этом требования к проведению клинических испытаний не снижаются, доказательная база собирается качественная, подчеркнул министр. По его словам, после регистрации препарата продолжаются наблюдения, поэтому вся процедура быстрого доступа лекарств на рынок не идет в ущерб качеству и эффективности. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко объяснил ускоренный доступ лекарств на российский рынок
Мурашко: при рисках нехватки лекарств принимаются решения по ускоренному доступу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. При появлении тех или иных рисков нехватки препаратов, которые нужны в России, принимаются решения по их ускоренному доступу на рынок, такое решение оправдано и на качестве лекарств не отражается, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В случае если появляются те или иные риски, то для препаратов, в которых нуждается страна, принимаются решения по ускоренному доступу. Это преимущественно для дженериков или биоаналогов", - сказал Мурашко.
Он отметил, что по инновационным препаратам, которые являются прорывными и могут спасать пациентов, также предусмотрена процедура сокращения срока доступа на рынок.
При этом требования к проведению клинических испытаний не снижаются, доказательная база собирается качественная, подчеркнул министр. По его словам, после регистрации препарата продолжаются наблюдения, поэтому вся процедура быстрого доступа лекарств на рынок не идет в ущерб качеству и эффективности.
Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8