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"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:35 08.06.2024 (обновлено: 18:15 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/forum-1951655361.html
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
В Санкт-Петербурге завершается Международный экономический форум. События заключительного дня работы ПМЭФ — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 08.06.2024
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В Санкт-Петербурге завершается Международный экономический форум. События заключительного дня работы ПМЭФ — в фотоленте ria.ru.
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фото, фото, санкт-петербург, москва
Фото, ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Москва

"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге завершается Международный экономический форум. События заключительного дня работы ПМЭФ — в фотоленте ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

 ПМЭФ-2024. SUP-Завтрак

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

ПМЭФ-2024. Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

ПМЭФ-2024. Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8
 
ПМЭФ-2024ФотоСанкт-ПетербургМосква
 
 
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