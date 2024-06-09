https://ria.ru/20240609/tseny-1951730877.html

В ЦРПТ рассказали о ситуации с ценами на молочную продукцию в России

В ЦРПТ рассказали о ситуации с ценами на молочную продукцию в России - РИА Новости, 09.06.2024

В ЦРПТ рассказали о ситуации с ценами на молочную продукцию в России

Цены на молочную продукцию в России в первом квартале текущего года стабильны, заметно подорожало только сливочное масло - на 8% в сравнении с четвертым... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:34

2024-06-09T08:34

2024-06-09T08:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Цены на молочную продукцию в России в первом квартале текущего года стабильны, заметно подорожало только сливочное масло - на 8% в сравнении с четвертым кварталом 2023 года, заявил РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки "Честный знак" - Михаил Дубин. "Если судить по первом кварталу этого года, то цены в сравнении с показателями за четвертый квартал 2023 года оставались стабильными - колебания в пределах 1-5%. Подорожало только сливочное масло - на 8%", - заявил он. Дубин отметил, что за этот период в легкой промышленности наблюдалось снижение цен на все виды одежды - оно составило от 1% до 26%. Исключением стали ветровки и плащи, что связано с сезонностью. "В обуви наблюдается аналогичная ситуация", - заключил глава ЦРПТ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, продукты, молочные продукты