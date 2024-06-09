Рейтинг@Mail.ru
В ЦРПТ рассказали о ситуации с ценами на молочную продукцию в России - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
08:34 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/tseny-1951730877.html
В ЦРПТ рассказали о ситуации с ценами на молочную продукцию в России
В ЦРПТ рассказали о ситуации с ценами на молочную продукцию в России - РИА Новости, 09.06.2024
В ЦРПТ рассказали о ситуации с ценами на молочную продукцию в России
Цены на молочную продукцию в России в первом квартале текущего года стабильны, заметно подорожало только сливочное масло - на 8% в сравнении с четвертым... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:34
2024-06-09T08:34
пмэф-2024
экономика
россия
продукты
молочные продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951729601_0:32:2992:1715_1920x0_80_0_0_c4af876ae3801b37c5856c6bdbe52cae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Цены на молочную продукцию в России в первом квартале текущего года стабильны, заметно подорожало только сливочное масло - на 8% в сравнении с четвертым кварталом 2023 года, заявил РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки "Честный знак" - Михаил Дубин. "Если судить по первом кварталу этого года, то цены в сравнении с показателями за четвертый квартал 2023 года оставались стабильными - колебания в пределах 1-5%. Подорожало только сливочное масло - на 8%", - заявил он. Дубин отметил, что за этот период в легкой промышленности наблюдалось снижение цен на все виды одежды - оно составило от 1% до 26%. Исключением стали ветровки и плащи, что связано с сезонностью. "В обуви наблюдается аналогичная ситуация", - заключил глава ЦРПТ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240513/markirovka-1945489577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951729601_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_439ea4f67e0bdb2e0f58156d6351474b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, продукты, молочные продукты
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Продукты, молочные продукты
В ЦРПТ рассказали о ситуации с ценами на молочную продукцию в России

Дубин: цены на молочку стабильны, только сливочное масло подорожало на 8%

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМихаил Дубин на ПМЭФ-2024
Михаил Дубин на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Михаил Дубин на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Цены на молочную продукцию в России в первом квартале текущего года стабильны, заметно подорожало только сливочное масло - на 8% в сравнении с четвертым кварталом 2023 года, заявил РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки "Честный знак" - Михаил Дубин.
«
"Если судить по первом кварталу этого года, то цены в сравнении с показателями за четвертый квартал 2023 года оставались стабильными - колебания в пределах 1-5%. Подорожало только сливочное масло - на 8%", - заявил он.
Дубин отметил, что за этот период в легкой промышленности наблюдалось снижение цен на все виды одежды - оно составило от 1% до 26%. Исключением стали ветровки и плащи, что связано с сезонностью.
"В обуви наблюдается аналогичная ситуация", - заключил глава ЦРПТ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Председатель совета директоров, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин
Система маркировки товаров принесла в бюджет более триллиона рублей
13 мая, 05:28
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияПродуктымолочные продукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала