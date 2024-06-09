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Россия сдерживает развитие безбожия в мире, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 09.06.2024
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Религия
 
14:22 09.06.2024 (обновлено: 14:23 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/rossiya-1951775828.html
Россия сдерживает развитие безбожия в мире, заявил патриарх Кирилл
Россия сдерживает развитие безбожия в мире, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 09.06.2024
Россия сдерживает развитие безбожия в мире, заявил патриарх Кирилл
Россия удерживает развитие безбожия в мире, россияне смогли соединить в своем сознании и сердцах веру в Бога, научные знания и современную культуру – именно это РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:22
2024-06-09T14:23
религия
россия
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия удерживает развитие безбожия в мире, россияне смогли соединить в своем сознании и сердцах веру в Бога, научные знания и современную культуру – именно это цивилизационное достижение России может повлиять на жизнь человечества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после богослужения в калининградском храме Христа Спасителя. "Россия осуществляет эпохальную роль, удерживает во многом развитие безбожия, отрицание Бога и Церкви в масштабах человеческой цивилизации", - сказал патриарх Кирилл. По его словам, такая позиция обычно встречает "невероятную реакцию – злобу, обвинения и так далее, но мы не перестанем об этом говорить, потому что так оно и есть". "Если где-то храмы опустошаются, потому что люди из них уходят, у нас храмы переполняются, потому что современные люди, живущие в России, соединили в своем сознании, сердце и веру в Бога, и научные знания, и современную культуру. И вот этот исторической важности синтез и является тем подлинным цивилизационным достижением России, которое может повлиять на жизнь всего рода человеческого", - пояснил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20240524/tserkov-1948250800.html
https://ria.ru/20240510/patriarkh-1945130991.html
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россия, в мире
Религия, Россия, В мире
Россия сдерживает развитие безбожия в мире, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: РФ осуществляет эпохальную роль, удерживает развитие безбожия

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Россия удерживает развитие безбожия в мире, россияне смогли соединить в своем сознании и сердцах веру в Бога, научные знания и современную культуру – именно это цивилизационное достижение России может повлиять на жизнь человечества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после богослужения в калининградском храме Христа Спасителя.
"Россия осуществляет эпохальную роль, удерживает во многом развитие безбожия, отрицание Бога и Церкви в масштабах человеческой цивилизации", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Патриарх Кирилл заявил, что в России сохраняется единство Церкви
24 мая, 20:59
По его словам, такая позиция обычно встречает "невероятную реакцию – злобу, обвинения и так далее, но мы не перестанем об этом говорить, потому что так оно и есть".
"Если где-то храмы опустошаются, потому что люди из них уходят, у нас храмы переполняются, потому что современные люди, живущие в России, соединили в своем сознании, сердце и веру в Бога, и научные знания, и современную культуру. И вот этот исторической важности синтез и является тем подлинным цивилизационным достижением России, которое может повлиять на жизнь всего рода человеческого", - пояснил патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Всякое зло не жизнеспособно, заявил патриарх Кирилл
10 мая, 16:18
 
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