https://ria.ru/20240608/lekarstva-1951623018.html

Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России

Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России - РИА Новости, 08.06.2024

Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России

Значимых проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:45

2024-06-08T12:45

2024-06-08T12:45

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Значимых проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Значимых проблем сегодня нет",- сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что для нивелирования рисков для пациентов и обеспечения преемственности в лекарственной терапии на основе системы маркировки сделана витрина данных, которая позволяет прогнозировать наличие препаратов на рынке. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240205/preparaty-1925407014.html

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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко