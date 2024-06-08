Рейтинг@Mail.ru
Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/lekarstva-1951623018.html
Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России
Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России - РИА Новости, 08.06.2024
Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России
Значимых проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:45
2024-06-08T12:45
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781865425_0:218:3254:2048_1920x0_80_0_0_32c533064beceb950b14b129ce55f9e3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Значимых проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Значимых проблем сегодня нет",- сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что для нивелирования рисков для пациентов и обеспечения преемственности в лекарственной терапии на основе системы маркировки сделана витрина данных, которая позволяет прогнозировать наличие препаратов на рынке. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240205/preparaty-1925407014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781865425_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad42729761a4bd5fb3b7aa5c3f4c2ae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России

Мурашко: значимых проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКонвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Значимых проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Значимых проблем сегодня нет",- сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос.
Он пояснил, что для нивелирования рисков для пациентов и обеспечения преемственности в лекарственной терапии на основе системы маркировки сделана витрина данных, которая позволяет прогнозировать наличие препаратов на рынке.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Мурашко рассказал о выгоде замещения зарубежных препаратов российскими
5 февраля, 09:07
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала