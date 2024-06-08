https://ria.ru/20240608/lekarstva-1951623018.html
Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России
Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России - РИА Новости, 08.06.2024
Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России
Значимых проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:45
2024-06-08T12:45
2024-06-08T12:45
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Значимых проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Значимых проблем сегодня нет",- сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос. Он пояснил, что для нивелирования рисков для пациентов и обеспечения преемственности в лекарственной терапии на основе системы маркировки сделана витрина данных, которая позволяет прогнозировать наличие препаратов на рынке. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240205/preparaty-1925407014.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко ответил на вопрос о проблемах с лекарствами в России
Мурашко: значимых проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Значимых проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Значимых проблем сегодня нет",- сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос.
Он пояснил, что для нивелирования рисков для пациентов и обеспечения преемственности в лекарственной терапии на основе системы маркировки сделана витрина данных, которая позволяет прогнозировать наличие препаратов на рынке.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.