https://ria.ru/20240607/peskov-1951296128.html
В Кремле прокомментировали ограничения на тесты на COVID-19
В Кремле прокомментировали ограничения на тесты на COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2024
В Кремле прокомментировали ограничения на тесты на COVID-19
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что частичные ограничения для мероприятий с участием президента, связанные с необходимостью сдавать тесты... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:38
2024-06-07T12:38
2024-06-07T12:38
пмэф-2024
политика
россия
дмитрий песков
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950860575_0:65:2310:1364_1920x0_80_0_0_4feb841db072d6c7185cea4a34765ba9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что частичные ограничения для мероприятий с участием президента, связанные с необходимостью сдавать тесты на инфекции, в частности ковид и ОРВИ, нужны, но они не должны иметь заградительный характер. Пресс-секретарь российского лидера на брифинге подтвердил, что ограничения доставляют дискомфорт сотрудникам администрации президента в ежедневной работе, но большинство в аппарате главы государства приходит к точке зрения, что "глобальное тестирование" и какие-то ограничения являются верным решением. "Дело уже не в ковиде. Нужно ли в такой момент президенту болеть ОРВИ или гриппом? Лучше его беречь. То есть какие-то ограничения обязательно будут оставаться. Другое дело, что они не должны быть заградительными", - отметил Песков. Он рассказал, что сотрудники администрации президента вынуждены иногда пропускать мероприятия с участие главы государства из-за того, что их дети "приносят ОРВИ из школы", что сразу выявляется в ходе тестирования. "У меня у самого так пару раз было", - добавил Песков. По мнению пресс-секретаря президента, такие меры предосторожности нужны, но они не должны иметь заградительный характер. "Какой-то режим, я думаю, все равно будет сохраняться", - резюмировал Песков.
https://ria.ru/20240604/laboratoriya-1950411452.html
https://ria.ru/20240506/ebola-1944249613.html
https://ria.ru/20240529/koronavirus-1949076090.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950860575_491:0:2310:1364_1920x0_80_0_0_73f462f26099aa8a0b82c4cb83b5b225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, здоровье - общество
ПМЭФ-2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Здоровье - Общество
В Кремле прокомментировали ограничения на тесты на COVID-19
Песков: частичные ограничения для мероприятий с участием президента нужны
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что частичные ограничения для мероприятий с участием президента, связанные с необходимостью сдавать тесты на инфекции, в частности ковид и ОРВИ, нужны, но они не должны иметь заградительный характер.
Пресс-секретарь российского лидера на брифинге подтвердил, что ограничения доставляют дискомфорт сотрудникам администрации президента в ежедневной работе, но большинство в аппарате главы государства приходит к точке зрения, что "глобальное тестирование" и какие-то ограничения являются верным решением.
"Дело уже не в ковиде. Нужно ли в такой момент президенту болеть ОРВИ или гриппом? Лучше его беречь. То есть какие-то ограничения обязательно будут оставаться. Другое дело, что они не должны быть заградительными", - отметил Песков.
Он рассказал, что сотрудники администрации президента вынуждены иногда пропускать мероприятия с участие главы государства из-за того, что их дети "приносят ОРВИ из школы", что сразу выявляется в ходе тестирования. "У меня у самого так пару раз было", - добавил Песков.
По мнению пресс-секретаря президента, такие меры предосторожности нужны, но они не должны иметь заградительный характер.
"Какой-то режим, я думаю, все равно будет сохраняться", - резюмировал Песков.