https://ria.ru/20240607/peskov-1951296128.html

В Кремле прокомментировали ограничения на тесты на COVID-19

В Кремле прокомментировали ограничения на тесты на COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2024

В Кремле прокомментировали ограничения на тесты на COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что частичные ограничения для мероприятий с участием президента, связанные с необходимостью сдавать тесты... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:38

2024-06-07T12:38

2024-06-07T12:38

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дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что частичные ограничения для мероприятий с участием президента, связанные с необходимостью сдавать тесты на инфекции, в частности ковид и ОРВИ, нужны, но они не должны иметь заградительный характер. Пресс-секретарь российского лидера на брифинге подтвердил, что ограничения доставляют дискомфорт сотрудникам администрации президента в ежедневной работе, но большинство в аппарате главы государства приходит к точке зрения, что "глобальное тестирование" и какие-то ограничения являются верным решением. "Дело уже не в ковиде. Нужно ли в такой момент президенту болеть ОРВИ или гриппом? Лучше его беречь. То есть какие-то ограничения обязательно будут оставаться. Другое дело, что они не должны быть заградительными", - отметил Песков. Он рассказал, что сотрудники администрации президента вынуждены иногда пропускать мероприятия с участие главы государства из-за того, что их дети "приносят ОРВИ из школы", что сразу выявляется в ходе тестирования. "У меня у самого так пару раз было", - добавил Песков. По мнению пресс-секретаря президента, такие меры предосторожности нужны, но они не должны иметь заградительный характер. "Какой-то режим, я думаю, все равно будет сохраняться", - резюмировал Песков.

https://ria.ru/20240604/laboratoriya-1950411452.html

https://ria.ru/20240506/ebola-1944249613.html

https://ria.ru/20240529/koronavirus-1949076090.html

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политика, россия, дмитрий песков, здоровье - общество