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Медики проведут онлайн-консультации для пострадавших при обстреле Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
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13:02 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951309433.html
Медики проведут онлайн-консультации для пострадавших при обстреле Луганска
Медики проведут онлайн-консультации для пострадавших при обстреле Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
Медики проведут онлайн-консультации для пострадавших при обстреле Луганска
Для пострадавших в результате обстрела Луганска будут проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками, работу по оказанию медпомощи координирует РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:02
2024-06-07T13:02
здоровье - общество
луганск
россия
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Для пострадавших в результате обстрела Луганска будут проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками, работу по оказанию медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. ВСУ в пятницу обстреляли гражданские объекты в Луганске, по информации властей, по городу было выпущено не менее шести ракет, большинство из которых сбили. "В результате обстрела Луганска, по оперативным данным, пострадали 22 человека, в том числе двое детей. Все они госпитализированы. Проводятся обследования и хирургические операции. Будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что на месте работают девять бригад скорой медицинской помощи, в больницах города подготовлен необходимый коечный фонд. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим, добавил Кузнецов.
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951294067.html
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здоровье - общество, луганск, россия, алексей кузнецов, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Луганск, Россия, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины
Медики проведут онлайн-консультации для пострадавших при обстреле Луганска

Минздрав: медики проведут консультации для пострадавших при обстреле Луганска

© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Для пострадавших в результате обстрела Луганска будут проведены телемедицинские консультации с федеральными клиниками, работу по оказанию медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
ВСУ в пятницу обстреляли гражданские объекты в Луганске, по информации властей, по городу было выпущено не менее шести ракет, большинство из которых сбили.
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
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"В результате обстрела Луганска, по оперативным данным, пострадали 22 человека, в том числе двое детей. Все они госпитализированы. Проводятся обследования и хирургические операции. Будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что на месте работают девять бригад скорой медицинской помощи, в больницах города подготовлен необходимый коечный фонд. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим, добавил Кузнецов.
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
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Здоровье - ОбществоЛуганскРоссияАлексей КузнецовВооруженные силы Украины
 
 
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