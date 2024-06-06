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ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:05 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/gospodderzhka-1950807962.html
ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса
ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса - РИА Новости, 06.06.2024
ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса
ВТБ планирует принять участие в дополнительных отраслевых госпрограммах для малого и среднего бизнеса, в том числе в новых регионах России, сообщил на ПМЭФ-2024 РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T09:05
2024-06-06T09:05
пмэф-2024
москва
россия
втб (банк)
поддержка бизнеса
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВТБ планирует принять участие в дополнительных отраслевых госпрограммах для малого и среднего бизнеса, в том числе в новых регионах России, сообщил на ПМЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко.В 2024 году для дорожно-строительных компаний будет представлена программа Росавтодора №1312. В банке также заработает программа Минтранса России №1628 по финансированию приобретения торговых судов. В новых регионах банк планирует поддержать аграриев по программе Минсельхоза №1115."Сегодня госпрограммы занимают 20% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса в ВТБ. Для финансирования предпринимателей мы используем все действующие инструменты госсубсидирования, чтобы предоставить им оптимальные условия обслуживания кредитов. ВТБ предлагает клиентам широкий спектр мер господдержки для среднего и малого бизнеса и обеспечивает крупные объемы льготного финансирования в сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, туризме", - приводит пресс-служба банка слова Еременко.Наибольший объем льготного кредитования в портфеле банка сегодня приходится на программу Минсельхоза 1528 – по ней заключено более 2,5 тысячи кредитных соглашений на 356 миллиардов рублей. По числу кредитов лидирует программа Минэкономразвития 1764 – 5,8 тысячи соглашений на 280 миллиардов рублей.В число крупнейших также входят программы Минпромторга – льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции (58 миллиардов рублей) и производства приоритетной продукции (более 35 миллиардов рублей). По промышленной ипотеке объем финансирования клиентов достиг 28 миллиардов рублей.По данным ВТБ на 1 мая, наибольший объем льготного финансирования предоставлен среднему и малому бизнесу в Москве (84 миллиардов рублей), Воронежской области (35 миллиардов рублей), Липецкой области (32 миллиарда рублей), Краснодарском крае (27 миллиардов рублей) и Санкт–Петербурге (23,5 миллиарда рублей).Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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москва, россия, втб (банк), поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
ПМЭФ-2024, Москва, Россия, ВТБ (банк), Поддержка бизнеса , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВТБ планирует принять участие в дополнительных отраслевых госпрограммах для малого и среднего бизнеса, в том числе в новых регионах России, сообщил на ПМЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко.
В 2024 году для дорожно-строительных компаний будет представлена программа Росавтодора №1312. В банке также заработает программа Минтранса России №1628 по финансированию приобретения торговых судов. В новых регионах банк планирует поддержать аграриев по программе Минсельхоза №1115.
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Все обращения клиентов ВТБ до конца года будут обрабатываться с участием ИИ
Вчера, 12:58
"Сегодня госпрограммы занимают 20% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса в ВТБ. Для финансирования предпринимателей мы используем все действующие инструменты госсубсидирования, чтобы предоставить им оптимальные условия обслуживания кредитов. ВТБ предлагает клиентам широкий спектр мер господдержки для среднего и малого бизнеса и обеспечивает крупные объемы льготного финансирования в сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, туризме", - приводит пресс-служба банка слова Еременко.
Наибольший объем льготного кредитования в портфеле банка сегодня приходится на программу Минсельхоза 1528 – по ней заключено более 2,5 тысячи кредитных соглашений на 356 миллиардов рублей. По числу кредитов лидирует программа Минэкономразвития 1764 – 5,8 тысячи соглашений на 280 миллиардов рублей.
В число крупнейших также входят программы Минпромторга – льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции (58 миллиардов рублей) и производства приоритетной продукции (более 35 миллиардов рублей). По промышленной ипотеке объем финансирования клиентов достиг 28 миллиардов рублей.
По данным ВТБ на 1 мая, наибольший объем льготного финансирования предоставлен среднему и малому бизнесу в Москве (84 миллиардов рублей), Воронежской области (35 миллиардов рублей), Липецкой области (32 миллиарда рублей), Краснодарском крае (27 миллиардов рублей) и Санкт–Петербурге (23,5 миллиарда рублей).
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Бизнесмен - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
ВТБ: более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес
Вчера, 11:24
 
ПМЭФ-2024МоскваРоссияВТБ (банк)Поддержка бизнесаМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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