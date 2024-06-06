ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВТБ планирует принять участие в дополнительных отраслевых госпрограммах для малого и среднего бизнеса, в том числе в новых регионах России, сообщил на ПМЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко.
В 2024 году для дорожно-строительных компаний будет представлена программа Росавтодора №1312. В банке также заработает программа Минтранса России №1628 по финансированию приобретения торговых судов. В новых регионах банк планирует поддержать аграриев по программе Минсельхоза №1115.
"Сегодня госпрограммы занимают 20% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса в ВТБ. Для финансирования предпринимателей мы используем все действующие инструменты госсубсидирования, чтобы предоставить им оптимальные условия обслуживания кредитов. ВТБ предлагает клиентам широкий спектр мер господдержки для среднего и малого бизнеса и обеспечивает крупные объемы льготного финансирования в сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, туризме", - приводит пресс-служба банка слова Еременко.
Наибольший объем льготного кредитования в портфеле банка сегодня приходится на программу Минсельхоза 1528 – по ней заключено более 2,5 тысячи кредитных соглашений на 356 миллиардов рублей. По числу кредитов лидирует программа Минэкономразвития 1764 – 5,8 тысячи соглашений на 280 миллиардов рублей.
В число крупнейших также входят программы Минпромторга – льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции (58 миллиардов рублей) и производства приоритетной продукции (более 35 миллиардов рублей). По промышленной ипотеке объем финансирования клиентов достиг 28 миллиардов рублей.
По данным ВТБ на 1 мая, наибольший объем льготного финансирования предоставлен среднему и малому бизнесу в Москве (84 миллиардов рублей), Воронежской области (35 миллиардов рублей), Липецкой области (32 миллиарда рублей), Краснодарском крае (27 миллиардов рублей) и Санкт–Петербурге (23,5 миллиарда рублей).
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.