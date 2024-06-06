https://ria.ru/20240606/gospodderzhka-1950807962.html

ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса

ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса - РИА Новости, 06.06.2024

ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса

ВТБ планирует принять участие в дополнительных отраслевых госпрограммах для малого и среднего бизнеса, в том числе в новых регионах России, сообщил на ПМЭФ-2024 РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:05

2024-06-06T09:05

2024-06-06T09:05

пмэф-2024

москва

россия

втб (банк)

поддержка бизнеса

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВТБ планирует принять участие в дополнительных отраслевых госпрограммах для малого и среднего бизнеса, в том числе в новых регионах России, сообщил на ПМЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко.В 2024 году для дорожно-строительных компаний будет представлена программа Росавтодора №1312. В банке также заработает программа Минтранса России №1628 по финансированию приобретения торговых судов. В новых регионах банк планирует поддержать аграриев по программе Минсельхоза №1115."Сегодня госпрограммы занимают 20% кредитного портфеля среднего и малого бизнеса в ВТБ. Для финансирования предпринимателей мы используем все действующие инструменты госсубсидирования, чтобы предоставить им оптимальные условия обслуживания кредитов. ВТБ предлагает клиентам широкий спектр мер господдержки для среднего и малого бизнеса и обеспечивает крупные объемы льготного финансирования в сельском хозяйстве, различных отраслях промышленности, туризме", - приводит пресс-служба банка слова Еременко.Наибольший объем льготного кредитования в портфеле банка сегодня приходится на программу Минсельхоза 1528 – по ней заключено более 2,5 тысячи кредитных соглашений на 356 миллиардов рублей. По числу кредитов лидирует программа Минэкономразвития 1764 – 5,8 тысячи соглашений на 280 миллиардов рублей.В число крупнейших также входят программы Минпромторга – льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции (58 миллиардов рублей) и производства приоритетной продукции (более 35 миллиардов рублей). По промышленной ипотеке объем финансирования клиентов достиг 28 миллиардов рублей.По данным ВТБ на 1 мая, наибольший объем льготного финансирования предоставлен среднему и малому бизнесу в Москве (84 миллиардов рублей), Воронежской области (35 миллиардов рублей), Липецкой области (32 миллиарда рублей), Краснодарском крае (27 миллиардов рублей) и Санкт–Петербурге (23,5 миллиарда рублей).Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, россия, втб (банк), поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)