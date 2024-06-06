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Ракова призвала москвичей не беспокоиться из-за коронавируса FLiRT
Ракова призвала москвичей не беспокоиться из-за коронавируса FLiRT - РИА Новости, 06.06.2024
Ракова призвала москвичей не беспокоиться из-за коронавируса FLiRT
Москвичи могут быть спокойны, вариант коронавируса FLiRT не распространяется в городе, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:55
2024-06-06T19:55
2024-06-06T19:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москвичи могут быть спокойны, вариант коронавируса FLiRT не распространяется в городе, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Ответственно могу сказать, что штамм FLiRT, который единично появлялся у нас в марте и апреле, тогда он просто еще не имел названия, не выявлен в мае. Соответственно, он какого-то значимого распространения просто не приобрел. Поэтому москвичи могут быть спокойны. С точки зрения эпидемиологии мы контролируем ситуацию в городе", - сказала Ракова. Она отметила, что пандемия научила и позволила выстроить очень четкую систему контроля за сезонными заболеваниями. "На сегодняшний день мы способны прогнозировать любую эпидемиологическую волну до десятка заболевших. Это позволяет нам оперативно, исходя из тенденции и кривой заболеваемости, настраивать на оказание помощи амбулаторную или стационарную", - добавила вице-мэр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ракова призвала москвичей не беспокоиться из-за коронавируса FLiRT
Заммэра Ракова: вариант коронавируса FLiRT не распространяется в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москвичи могут быть спокойны, вариант коронавируса FLiRT не распространяется в городе, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Ответственно могу сказать, что штамм FLiRT, который единично появлялся у нас в марте и апреле, тогда он просто еще не имел названия, не выявлен в мае. Соответственно, он какого-то значимого распространения просто не приобрел. Поэтому москвичи могут быть спокойны. С точки зрения эпидемиологии мы контролируем ситуацию в городе", - сказала Ракова.
Она отметила, что пандемия научила и позволила выстроить очень четкую систему контроля за сезонными заболеваниями.
"На сегодняшний день мы способны прогнозировать любую эпидемиологическую волну до десятка заболевших. Это позволяет нам оперативно, исходя из тенденции и кривой заболеваемости, настраивать на оказание помощи амбулаторную или стационарную", - добавила вице-мэр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.