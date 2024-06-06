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Ракова призвала москвичей не беспокоиться из-за коронавируса FLiRT - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:55 06.06.2024 (обновлено: 19:58 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/flirt-1951148974.html
Ракова призвала москвичей не беспокоиться из-за коронавируса FLiRT
Ракова призвала москвичей не беспокоиться из-за коронавируса FLiRT - РИА Новости, 06.06.2024
Ракова призвала москвичей не беспокоиться из-за коронавируса FLiRT
Москвичи могут быть спокойны, вариант коронавируса FLiRT не распространяется в городе, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:55
2024-06-06T19:58
пмэф-2024
общество
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москвичи могут быть спокойны, вариант коронавируса FLiRT не распространяется в городе, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Ответственно могу сказать, что штамм FLiRT, который единично появлялся у нас в марте и апреле, тогда он просто еще не имел названия, не выявлен в мае. Соответственно, он какого-то значимого распространения просто не приобрел. Поэтому москвичи могут быть спокойны. С точки зрения эпидемиологии мы контролируем ситуацию в городе", - сказала Ракова. Она отметила, что пандемия научила и позволила выстроить очень четкую систему контроля за сезонными заболеваниями. "На сегодняшний день мы способны прогнозировать любую эпидемиологическую волну до десятка заболевших. Это позволяет нам оперативно, исходя из тенденции и кривой заболеваемости, настраивать на оказание помощи амбулаторную или стационарную", - добавила вице-мэр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
Ракова призвала москвичей не беспокоиться из-за коронавируса FLiRT

Заммэра Ракова: вариант коронавируса FLiRT не распространяется в Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москвичи могут быть спокойны, вариант коронавируса FLiRT не распространяется в городе, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Ответственно могу сказать, что штамм FLiRT, который единично появлялся у нас в марте и апреле, тогда он просто еще не имел названия, не выявлен в мае. Соответственно, он какого-то значимого распространения просто не приобрел. Поэтому москвичи могут быть спокойны. С точки зрения эпидемиологии мы контролируем ситуацию в городе", - сказала Ракова.
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Она отметила, что пандемия научила и позволила выстроить очень четкую систему контроля за сезонными заболеваниями.
"На сегодняшний день мы способны прогнозировать любую эпидемиологическую волну до десятка заболевших. Это позволяет нам оперативно, исходя из тенденции и кривой заболеваемости, настраивать на оказание помощи амбулаторную или стационарную", - добавила вице-мэр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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