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СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой - РИА Новости, 05.06.2024
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12:27 05.06.2024 (обновлено: 12:48 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/sk-1950630699.html
СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой
СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой - РИА Новости, 05.06.2024
СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой
Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, следствие попросит об ее аресте, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:27
2024-06-05T12:48
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ивантеевка
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, следствие попросит об ее аресте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.Накануне источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (она же - Алена Полынь) по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги, у жительницы Ивантеевки прошли обыски.Как потом рассказали в подмосковном главке СК России, женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих"."Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт "а" часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте", - говорится в сообщении.Отмечается, что силовиками были проведены четыре обыска по месту жительства обвиняемой и ее родственников, изъята литература, компьютерная техника и иные предметы. Кроме того, назначены лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы, продолжаются допросы свидетелей.
https://ria.ru/20240530/satanizm-1949259009.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ивантеевка, россия, русская православная церковь
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ивантеевка, Россия, Русская православная церковь
СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой

СК: Суликовой предъявлено обвинение по двум статьям

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, следствие попросит об ее аресте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.
Накануне источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (она же - Алена Полынь) по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги, у жительницы Ивантеевки прошли обыски.
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Как потом рассказали в подмосковном главке СК России, женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих".
«
"Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт "а" часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силовиками были проведены четыре обыска по месту жительства обвиняемой и ее родственников, изъята литература, компьютерная техника и иные предметы. Кроме того, назначены лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы, продолжаются допросы свидетелей.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ИвантеевкаРоссияРусская православная церковь
 
 
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