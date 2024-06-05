https://ria.ru/20240605/sk-1950630699.html

СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой

СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой - РИА Новости, 05.06.2024

СК предъявил обвинение главе "Империи сильнейших ведьм" Суликовой

Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, следствие попросит об ее аресте, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:27

2024-06-05T12:27

2024-06-05T12:48

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ивантеевка

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств, следствие попросит об ее аресте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.Накануне источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (она же - Алена Полынь) по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги, у жительницы Ивантеевки прошли обыски.Как потом рассказали в подмосковном главке СК России, женщина продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, публиковала в интернете видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих"."Жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт "а" часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте", - говорится в сообщении.Отмечается, что силовиками были проведены четыре обыска по месту жительства обвиняемой и ее родственников, изъята литература, компьютерная техника и иные предметы. Кроме того, назначены лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы, продолжаются допросы свидетелей.

https://ria.ru/20240530/satanizm-1949259009.html

https://ria.ru/20240529/dagestan-1949117038.html

ивантеевка

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ивантеевка, россия, русская православная церковь