https://ria.ru/20240605/lukashenko-1950678931.html

Лукашенко прибыл в Иркутскую область

Лукашенко прибыл в Иркутскую область - РИА Новости, 05.06.2024

Лукашенко прибыл в Иркутскую область

В Иркутскую область прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:12

2024-06-05T14:12

2024-06-05T14:18

здоровье - общество

россия

иркутская область

белоруссия

александр лукашенко

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. В Иркутскую область прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. "В Иркутскую область прибыл президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Для меня большая честь вместе с полпредом президента России в СФО Анатолием Анатольевичем Серышевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Николаевичем Крутым встретить делегацию на иркутской земле", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что Россию и Белоруссию связывают братские отношения, общая история, ценности и цели. Губернатор пообещал поделиться в соцсетях подробностями визита Лукашенко в регион.

https://ria.ru/20240605/pogoda-1950680810.html

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иркутская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, иркутская область, белоруссия, александр лукашенко, игорь кобзев