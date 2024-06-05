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Лукашенко прибыл в Иркутскую область - РИА Новости, 05.06.2024
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14:12 05.06.2024 (обновлено: 14:18 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/lukashenko-1950678931.html
Лукашенко прибыл в Иркутскую область
Лукашенко прибыл в Иркутскую область - РИА Новости, 05.06.2024
Лукашенко прибыл в Иркутскую область
В Иркутскую область прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:12
2024-06-05T14:18
здоровье - общество
россия
иркутская область
белоруссия
александр лукашенко
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. В Иркутскую область прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. "В Иркутскую область прибыл президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Для меня большая честь вместе с полпредом президента России в СФО Анатолием Анатольевичем Серышевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Николаевичем Крутым встретить делегацию на иркутской земле", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что Россию и Белоруссию связывают братские отношения, общая история, ценности и цели. Губернатор пообещал поделиться в соцсетях подробностями визита Лукашенко в регион.
https://ria.ru/20240605/pogoda-1950680810.html
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здоровье - общество, россия, иркутская область, белоруссия, александр лукашенко, игорь кобзев
Здоровье - Общество, Россия, Иркутская область, Белоруссия, Александр Лукашенко, Игорь Кобзев
Лукашенко прибыл в Иркутскую область

Губернатор Кобзев: в Иркутскую область прибыл президент Белоруссии Лукашенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. В Иркутскую область прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
«
"В Иркутскую область прибыл президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Для меня большая честь вместе с полпредом президента России в СФО Анатолием Анатольевичем Серышевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Николаевичем Крутым встретить делегацию на иркутской земле", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что Россию и Белоруссию связывают братские отношения, общая история, ценности и цели.
Губернатор пообещал поделиться в соцсетях подробностями визита Лукашенко в регион.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Лукашенко рассказал о вечном споре с Путиным о погоде
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Здоровье - ОбществоРоссияИркутская областьБелоруссияАлександр ЛукашенкоИгорь Кобзев
 
 
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