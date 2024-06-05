https://ria.ru/20240605/lukashenko-1950678931.html
Лукашенко прибыл в Иркутскую область
Лукашенко прибыл в Иркутскую область - РИА Новости, 05.06.2024
Лукашенко прибыл в Иркутскую область
В Иркутскую область прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:12
2024-06-05T14:12
2024-06-05T14:18
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ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. В Иркутскую область прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. "В Иркутскую область прибыл президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Для меня большая честь вместе с полпредом президента России в СФО Анатолием Анатольевичем Серышевым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Николаевичем Крутым встретить делегацию на иркутской земле", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что Россию и Белоруссию связывают братские отношения, общая история, ценности и цели. Губернатор пообещал поделиться в соцсетях подробностями визита Лукашенко в регион.
https://ria.ru/20240605/pogoda-1950680810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, иркутская область, белоруссия, александр лукашенко, игорь кобзев
Здоровье - Общество, Россия, Иркутская область, Белоруссия, Александр Лукашенко, Игорь Кобзев
Лукашенко прибыл в Иркутскую область
Губернатор Кобзев: в Иркутскую область прибыл президент Белоруссии Лукашенко