https://ria.ru/20240604/rossiya-1950481427.html

Гендиректор выставки "Россия" предложила сохранить наследие мероприятия

Гендиректор выставки "Россия" предложила сохранить наследие мероприятия - РИА Новости, 04.06.2024

Гендиректор выставки "Россия" предложила сохранить наследие мероприятия

Гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова представила концепцию национального центра "Россия", призванную сохранить наследие выставки и создать условия... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:51

2024-06-04T17:51

2024-06-04T18:33

россия

свердловская область

москва

владимир путин

дмитрий ионин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова представила концепцию национального центра "Россия", призванную сохранить наследие выставки и создать условия гармоничного развития россиян, сообщает пресс-служба выставки. Генеральный директор выставки "Россия" представила концепцию одноименного национального центра в ходе сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее", приуроченной ко Всемирному дню выставок. Отмечается, что центр позволит создать условия для гармоничного развития граждан и сохранить наследие самой выставки. Презентация прошла во вторник. "Национальный центр "Россия" станет местом мечты, гордости, достижений, будущего, и каждый посетитель сможет внести свой вклад. Эта инновационная площадка будет предназначена не только для демонстрации тех или иных достижений - мы создаем территорию диалога и вдохновения для новых свершений во всех областях жизни", - рассказала Виртуозова, слова которой приводит пресс-служба. Поручение о создании национального центра "Россия" дал президент РФ Владимир Путин 16 января по итогам встречи с главами муниципальных образований. Кроме того, на сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" участники обсудили условия для развития конгрессно-выставочной деятельности, кадровый потенциал отрасли и влияние на нее новых технологий. В диалоге приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, президент Российского союза выставок и ярмарок, гендиректор "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков и директор Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков. "Без такого инструмента, как конгрессы и выставки, мы бы не пересобрали экономику за несколько лет. Только за последний год состоялось полторы тысячи выставок, на которых прошло 55 миллионов встреч - в результате было заключено контрактов на более чем 17 триллионов рублей. Это 10% ВВП страны", - отметил Воронков Международная выставка-форум "Россия" представляет достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 14 млн человек. Выставка"Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

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россия, свердловская область, москва, владимир путин, дмитрий ионин