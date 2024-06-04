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Гендиректор выставки "Россия" предложила сохранить наследие мероприятия - РИА Новости, 04.06.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:51 04.06.2024 (обновлено: 18:33 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/rossiya-1950481427.html
Гендиректор выставки "Россия" предложила сохранить наследие мероприятия
Гендиректор выставки "Россия" предложила сохранить наследие мероприятия - РИА Новости, 04.06.2024
Гендиректор выставки "Россия" предложила сохранить наследие мероприятия
Гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова представила концепцию национального центра "Россия", призванную сохранить наследие выставки и создать условия... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:51
2024-06-04T18:33
россия
свердловская область
москва
владимир путин
дмитрий ионин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова представила концепцию национального центра "Россия", призванную сохранить наследие выставки и создать условия гармоничного развития россиян, сообщает пресс-служба выставки. Генеральный директор выставки "Россия" представила концепцию одноименного национального центра в ходе сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее", приуроченной ко Всемирному дню выставок. Отмечается, что центр позволит создать условия для гармоничного развития граждан и сохранить наследие самой выставки. Презентация прошла во вторник. "Национальный центр "Россия" станет местом мечты, гордости, достижений, будущего, и каждый посетитель сможет внести свой вклад. Эта инновационная площадка будет предназначена не только для демонстрации тех или иных достижений - мы создаем территорию диалога и вдохновения для новых свершений во всех областях жизни", - рассказала Виртуозова, слова которой приводит пресс-служба. Поручение о создании национального центра "Россия" дал президент РФ Владимир Путин 16 января по итогам встречи с главами муниципальных образований. Кроме того, на сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" участники обсудили условия для развития конгрессно-выставочной деятельности, кадровый потенциал отрасли и влияние на нее новых технологий. В диалоге приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, президент Российского союза выставок и ярмарок, гендиректор "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков и директор Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков. "Без такого инструмента, как конгрессы и выставки, мы бы не пересобрали экономику за несколько лет. Только за последний год состоялось полторы тысячи выставок, на которых прошло 55 миллионов встреч - в результате было заключено контрактов на более чем 17 триллионов рублей. Это 10% ВВП страны", - отметил Воронков Международная выставка-форум "Россия" представляет достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 14 млн человек. Выставка"Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
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россия, свердловская область, москва, владимир путин, дмитрий ионин
Россия, Свердловская область, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Ионин, Выставка-форум "Россия"
Гендиректор выставки "Россия" предложила сохранить наследие мероприятия

Виртуозова предложила создать наццентр "Россия" для сохранения наследия выставки

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова
Генеральный директор выставки достижений Россия Наталья Виртуозова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова представила концепцию национального центра "Россия", призванную сохранить наследие выставки и создать условия гармоничного развития россиян, сообщает пресс-служба выставки.
Генеральный директор выставки "Россия" представила концепцию одноименного национального центра в ходе сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее", приуроченной ко Всемирному дню выставок. Отмечается, что центр позволит создать условия для гармоничного развития граждан и сохранить наследие самой выставки. Презентация прошла во вторник.
Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия"
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19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль. Торжественная церемония бракосочетания пар из ЦФО

19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

Выставка Россия. Гала-концерт Шедевры оперной классики

Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

Выставка Россия. Церемония закрытия второго Всероссийского слета Хранители истории

В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

Выставка Россия. Разминка с Алексеем Ягудиным и Яной Егорян

Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

Выставка Россия. Зарядка с Сергеем Карякиным и Екатериной Лобышевой

Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

Выставка Россия. Зарядка с Сергеем Карякиным и Екатериной Лобышевой

Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

Выставка Россия. Шествие от Минсельхоза

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Национальный центр "Россия" станет местом мечты, гордости, достижений, будущего, и каждый посетитель сможет внести свой вклад. Эта инновационная площадка будет предназначена не только для демонстрации тех или иных достижений - мы создаем территорию диалога и вдохновения для новых свершений во всех областях жизни", - рассказала Виртуозова, слова которой приводит пресс-служба.
Поручение о создании национального центра "Россия" дал президент РФ Владимир Путин 16 января по итогам встречи с главами муниципальных образований.
Кроме того, на сессии "Выставочная Россия. Создаем будущее" участники обсудили условия для развития конгрессно-выставочной деятельности, кадровый потенциал отрасли и влияние на нее новых технологий. В диалоге приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, президент Российского союза выставок и ярмарок, гендиректор "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков и директор Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков.
"Дай Пять!" и марийский праздник: чем порадовала выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.

Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".

Выставка Россия. Церемония вручения национальной телевизионной премии Дай Пять!

Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.

Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".

Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.

Выставка Россия. Церемония вручения национальной телевизионной премии Дай Пять!

В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".

Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.

Выставка Россия. Церемония вручения национальной телевизионной премии Дай Пять!

Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.

Выставка Россия. Пленарная сессия Российская Арктика: путь в будущее

Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.

Выставка Россия. Флешмоб Прекрасное далеко

На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.

Выставка Россия. Спортивное шествие, посвященное 105-летию первого парада на Красной площади

Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.

Выставка Россия. Спортивное шествие, посвященное 105-летию первого парада на Красной площади

Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".

Выставка Россия. Национальный праздник Пеледыш пайрем

А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.

Выставка Россия. Национальный праздник Пеледыш пайрем

Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.

Выставка Россия. Национальный праздник Пеледыш пайрем

"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.

Выставка Россия. Научная битва Science Slam Химия будущего

Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 12
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.

Выставка Россия. Музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей – Волшебное путешествие

Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 12

Церемония вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" прошла в четверг в большом концертном зале павильона № 75.

Самые яркие и необычные эскизы нарядов представили участники номинации "Дай Пять! Будь модельером".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 12

В борьбе за приз "Дай Пять! Любимый фильм" сошлись кинохиты "Бременские музыканты", "По щучьему велению", "Чебурашка", "Хоккейные папы" и "Холоп 2".

Главный герой победившей картины приветствовал зрителей вместе с ведущим Артемом Шалимовым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 12

Певец Хабиб боролся на премии за звание "Любимой звезды", однако зрители отдали предпочтение Ване Дмитриенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 12

Представители власти и бизнеса, главы регионов, эксперты, научные сотрудники и члены общественных организаций обсудили актуальные вопросы и перспективы развития опорных городов Арктической зоны на пленарной сессии "Российская Арктика: путь в будущее" в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 12

На площади Промышленности, где проходит фестиваль "Будущее в цветах", состоялся зажигательный флешмоб под хит "Прекрасное далеко" в современной обработке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 12

Более двух тысяч человек прошли по ВДНХ шествием, посвященным 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Среди участников шествия — 30 спортивных федераций и четыре спортивных сообщества, олимпийские чемпионы, титулованные и начинающие спортсмены, аниматоры, гости выставки, а также представители 89 регионов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

А на главной уличной сцене ВДНХ отметили традиционный марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Гости выставки "Россия" на марийском празднике могли присоединиться к яркому шествию, принять участие во флешмобе и послушать лучшие образцы национальной и классической инструментальной музыки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12

"Пеледыш пайрем" завершился грандиозным концертом лучших артистов и творческих коллективов Республики Марий Эл. Зрители увидели игру на пуче — старинном национальном деревянном духовом инструменте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Молодые ученые на научной битве Science Slam "Химия будущего" в Доме полимеров в игровой форме рассказывали о главных научных идеях современности и собственных открытиях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

Завершила неделю воскресная музыкальная программа, посвященная Международному дню защиты детей — "Волшебное путешествие". Она прошла в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Без такого инструмента, как конгрессы и выставки, мы бы не пересобрали экономику за несколько лет. Только за последний год состоялось полторы тысячи выставок, на которых прошло 55 миллионов встреч - в результате было заключено контрактов на более чем 17 триллионов рублей. Это 10% ВВП страны", - отметил Воронков
Международная выставка-форум "Россия" представляет достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 14 млн человек. Выставка"Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

Выставка Россия. Пленарная сессия Демографический форум Северо-Западного федерального округа

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

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Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

Выставка Россия. Второй этап презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона на Выставке Россия

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

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Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

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Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Выставка-форум "Россия"РоссияСвердловская областьМоскваВладимир ПутинДмитрий Ионин
 
 
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