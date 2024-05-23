Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия"

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".
Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".
Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.
Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.
Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".
Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".
Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.
Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.
Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.
Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.
Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.
Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.
Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.
Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.
На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".
На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".
В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.
В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.
Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.
Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.