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Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия" - РИА Новости, 23.05.2024
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16:11 23.05.2024
https://ria.ru/20240523/vystavka-1947839986.html
Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия"
Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия" - РИА Новости, 23.05.2024
Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия"
На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые запоминающиеся моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.05.2024
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выставка-форум "россия"
москва
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На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые запоминающиеся моменты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, выставка-форум "россия", москва, вднх
Фото, Выставка-форум "Россия", Москва, ВДНХ

Фестиваль цветов, концерты и показы. Как проходит выставка "Россия"

Читать ria.ru в
На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые запоминающиеся моменты — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Первый день фестиваля "Будущее в цветах" начался с флешмоба "Вальс цветов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Для гостей прошел флористический показ на Площади Промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Мероприятие провели Общероссийская общественная организация "Сообщество Флористов России" и дизайнер цветочных коллекций Алина Дмитриева, Мастерская "Будущее в цветах".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

Выставка Россия. Открытие фестиваля Будущее в цветах

Флористы провели мастер-класс по созданию букетов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

Выставка Россия. Пленарная сессия Демографический форум Северо-Западного федерального округа

Пленарная сессия "Демографический форум Северо-Западного федерального округа" прошла на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Гости смогли посетить специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

Выставка Россия. Специальные концерты в рамках презентации Moscow Jazz Festival

Слушатели смогли насладиться выступлениями главных звёзд российского джаза и услышать знакомые произведения. Выступление "Фонограф-Джаз-Трио" Сергея Жилина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

На выставке "Россия" стартовали Дни регионального развития "Пространство будущего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

Выставка Россия. Сессия-презентация Пространство будущего

В рамках мероприятия регионы представят планы развития, раскроют свой инвестиционный потенциал и заявят лучшие проекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

Выставка Россия. Второй этап презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона на Выставке Россия

Представители из Калининградской области познакомили гостей Второго этапа презентации лучших проектов Северо-Западного макрорегиона с проектами развития инфраструктуры, спорта и туризма.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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