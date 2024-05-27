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"Дай Пять!" и марийский праздник: чем порадовала выставка-форум "Россия"

"Дай Пять!" и марийский праздник: чем порадовала выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 27.05.2024

"Дай Пять!" и марийский праздник: чем порадовала выставка-форум "Россия"

На выставке-форуме "Россия" на прошлой неделе вручили награды национальной телевизионной премии "Дай Пять!", отметили юбилей первого парада спортсменов и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:47

2024-05-27T14:47

2024-05-27T14:49

фото

выставка-форум "россия"

российская академия наук

россия

выставка-форум "россия"

республика марий эл

культура

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На выставке-форуме "Россия" на прошлой неделе вручили награды национальной телевизионной премии "Дай Пять!", отметили юбилей первого парада спортсменов и физкультурников и отпраздновали марийский "Пеледыш пайрем". Подробности красочных мероприятий — в фотоленте Ria.ru.

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2024

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