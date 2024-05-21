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Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.05.2024
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13:44 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/vystavka-1947350743.html
Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия"
Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.05.2024
Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в самом разгаре. Чем удивляли посетителей на этой неделе — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.05.2024
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фото
москва
вднх
выставка-форум "россия"
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Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в самом разгаре. Чем удивляли посетителей на этой неделе — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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фото, фото, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Фото, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"

Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия"

Читать ria.ru в
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в самом разгаре. Чем удивляли посетителей на этой неделе — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль. Торжественная церемония бракосочетания пар из ЦФО

19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

Выставка Россия. Всероссийский свадебный фестиваль

Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

Выставка Россия. Гала-концерт Шедевры оперной классики

Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

Выставка Россия. Церемония закрытия второго Всероссийского слета Хранители истории

В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

Выставка Россия. Разминка с Алексеем Ягудиным и Яной Егорян

Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

Выставка Россия. Зарядка с Сергеем Карякиным и Екатериной Лобышевой

Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

Выставка Россия. Зарядка с Сергеем Карякиным и Екатериной Лобышевой

Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

Выставка Россия. Шествие от Минсельхоза

Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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