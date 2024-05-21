https://ria.ru/20240521/vystavka-1947350743.html

Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия"

Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия" - РИА Новости, 21.05.2024

Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в самом разгаре. Чем удивляли посетителей на этой неделе — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:44

2024-05-21T13:44

2024-05-21T13:44

фото

москва

вднх

выставка-форум "россия"

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Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в самом разгаре. Чем удивляли посетителей на этой неделе — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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