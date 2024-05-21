Свадебный фестиваль, концерт, зарядка: яркие события на выставке "Россия"

19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.
19 мая на Всероссийском свадебном фестивале прошла торжественная церемония бракосочетания для пар из Центрального федерального округа.
Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.
Затем прошла торжественная передача огня Всероссийского семейного очага.
Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".
Зрители увидели свадебное шествие пар и творческих коллективов ЦФО с театрализованным представлением "Свадебный пир".
Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.
Гости смогли узнать о свадебных традициях регионов страны.
Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.
Гала-концерт "Шедевры оперной классики" прошел в павильоне № 75.
В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.
В церемонии закрытия Второго слета Всероссийского проекта "Хранители истории" приняли участие более 600 активистов "Движения Первых" из 85 регионов страны.
Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".
Разминка с Алексеем Ягудиным (фигурист) и Яной Егорян (фехтовальщица) прошла на площадке "Спортивная Россия" у павильона В "Природоград".
Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).
Спортивную разминку в рамках еженедельного "Марафона зарядок" на выставке "Россия" провели Сергей Карякин (гроссмейстер) и бронзовый призер в командной гонке на зимних Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева (конькобежка).
Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.
Сергей Карякин также провел интеллектуальную разминку, задав её участникам несколько вопросов по игре в шахматы.
Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.
Шествие ростовых кукл от Минсельхоза прошло на ВДНХ.