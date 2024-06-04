https://ria.ru/20240604/kupala-1739977333.html

Иван Купала: почему славяне отмечали его иначе

Иван Купала 2024: какого числа праздник, традиции и история

Иван Купала: почему славяне отмечали его иначе

Иван Купала — одновременно славянский праздник летнего солнцестояния и церковный день рождения Иоанна Предтечи. Об истории, традициях праздника и о том, как его РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:18

2024-06-04T16:18

2024-06-04T16:57

религия

справки

европа

финляндия

эстония

русская православная церковь

иван купала (праздник)

праздник ивана купалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155643/04/1556430419_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_af2b5d5ab43420bc0c15e23a27528d48.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Иван Купала — одновременно славянский праздник летнего солнцестояния и церковный день рождения Иоанна Предтечи. Об истории, традициях праздника и о том, как его отмечают в 2024 году, — в материале РИА Новости.Иван Купала в 2024 годуКакого числа праздникЯзыческий Иван Купала выпадает на дату летнего солнцестояния, когда ночь в году самая короткая. По астрономическим расчетам, каждый год она приходится на период между 19 июня и 10 июля. Наши предки о подобных нюансах, конечно, не знали, поэтому праздник отмечали в условную дату 24 июня (по старому стилю). По григорианскому календарю это 7 июля.На самом деле в этот день отмечается не один, а два праздника. Первый — языческий Иван Купала, или Иванов день. Второй — церковный. Дело в том, что 7 июля Православная церковь отмечает рождество Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.Бытует расхожее мнение, будто бы празднование Рождества Иоанна Крестителя специально приурочили ко дню летнего солнцестояния. Делалось это якобы для того, чтобы искоренить из народного сознания языческие традиции."Церковный календарь Русь заимствовала у Византии. К этому моменту он уже полностью сформировался и не подвергался никакой модернизации, а уж тем более не подстраивался под представления славянских язычников", — поясняет глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Близость дат, по словам священника, — это обычное совпадение. К тому же современные язычники отмечают Купалу вовсе не 7 июля, а в 20-х числах июня. В Эстонии и Финляндии, например, день летнего солнцестояния приходится на 24 июня.О праздникеСогласно Евангелию, родители Иоанна — священник Иерусалимского храма Захария и его жена Елисавета — дожили до глубокой старости бездетными. Но однажды Захарии во время богослужения явился архангел Гавриил и возвестил ему о скором рождении сына. Тот усомнился в словах ангела, поскольку был уже слишком стар. За свое маловерие священник был наказан: он онемел. Речь вернулась к нему только после рождения сына."И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас", — повествует евангелист Лука.Именно Иоанн, согласно вероучению, стал пророком Спасителя и, по сути, подготовил евреев к проповеди Христа. За это он был прозван Предтечей.А вот языческий праздник Купало, по всей видимости, отмечали задолго до появления христианства. Он был посвящен славянскому богу Яриле, покровителю солнца и всего живого на земле. Поэтому еще одно название даты — Ярилин день.ИсторияРождество Иоанна Предтечи отдельные христианские общины отмечали еще в III веке. Но общецерковным этот праздник стал гораздо позже. Ученые считают, что это произошло приблизительно в XI веке. Именно тогда появились первые иконы, посвященные праздничной дате.В православной церкви Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников наряду с Покровом Пресвятой Богородицы, Обрезанием Господним, Усекновением главы Иоанна Крестителя и днем апостолов Петра и Павла. Дата всегда приходится на период Петрова поста.Кроме того, это еще и один из трех праздников православного календаря, который посвящен именно рождению почитаемого верующими персонажа христианской истории. Еще два — Рождество Христово и Рождество Пресвятой Богородицы. Тем самым Церковь подчеркивает особое значение Иоанна Крестителя для христианства.История же языческого праздника Ивана Купалы довольно туманна. Современные последователи древних славянских верований утверждают, что вторая часть названия праздника Купала — изначальная, а вот имя Иван стали добавлять к ней после крещения Руси. Ведь народный вариант имени Иоанн — Иван."Купала — это имя божества: корень "куп" означает "соединение". Отсюда слова "совокупить", "купность", — объясняет верховный жрец Союза общин славянской родной веры Вадим Казаков.Поскольку этот праздник связан с днем летнего солнцестояния, то аналоги Купале можно встретить по всей Европе. Например, в Германии в дохристианские времена отмечали Йоль. А в Финляндии и Эстонии этот день — он называется Юханнус и Яанипяэв соответственно — объявлен государственным праздником.Обычаи и традицииЕстественно, церковный праздник Рождества Иоанна Предтечи и народный Ивана Купалы отмечают по-разному.В этот день верующие ходят на службу в храм. А во время домашней молитвы дома могут пропеть праздничный тропарь и кондак.Для тех, кто отмечает языческого Купалу, праздник в первую очередь связан с природой и продолжением рода. Один из главных элементов празднования — цветы и травы. Девушки плетут из них венки. Травами украшают и дома. Отсюда еще одно название праздника — Иван Травник.Кроме того, в этот день молодые люди надеются найти свою пару. Во время хороводов девушки присматривают себе юношей. А затем хватают их за руку, чтобы прыгнуть через костер. Если прыгнули и не расцепили рук — быть скоро свадьбе.Иван Купала — пожалуй, единственный славянский праздник, обряды которого сейчас хорошо известны. Даже с принятием христианства на Руси народная традиция не утратила своей силы. Дату отмечали в деревнях даже в советское время. Празднуют ее и сегодня, причем традиционные обряды остались прежними:Купание в озерах и реках. До сих пор это считается целебным для организма. Вода обладает живительными свойствами. Если же не искупаться на Иванов день, то, как считается, можно навлечь на себя горе и одиночество.Очищающий огонь. В "купальскую ночь" принято жечь ритуальные костры. В дохристианские времена верили, что такой огонь обладал очищающими свойствами. Кроме того, костры разводили для того, чтобы отпугивать нечисть.Сбор трав. Народная традиция сохранила название Ивановские, или Купальские, травы. Это были цветы, травы, ветки деревьев и коренья. Их собирали в ночь на Ивана Купалу. Считалось, что эти растения обладают волшебными свойствами. Их использовали затем в медицинских целях и во время гаданий.ПоверьяВ народной культуре Иван Купала имел важное значение. Обычаи праздника стали особо популярными после повести Николая Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала". Писатель мастерски передал главное поверье праздника: на Ивана Купалу вся нечисть вылезает наружу. Поэтому осторожность этой ночью, как считается, не помешает.В народе верили, что в этот день открывается дверь между двумя мирами — земным и потусторонним. Поэтому людям различные духи могли дать совет или, например, сказать, что их ждет в будущем.Также считалось, что в ночь на Ивана Купалу расцветает папоротник. Цветок этого растения имел магическую силу: открывал все тайны мира. Согласно славянским поверьям, папоротник цветет лишь один миг. Сорвать его чрезвычайно сложно. Этому старается помешать и нечистая сила. Она лишает искателя рассудка, речи и памяти. Но тот, кто преодолеет все испытания и станет счастливым обладателем заветного цветка, приобретет необычные возможности. Он станет прозорливым, сможет понимать язык животных, видеть все клады и повелевать злыми духами.Со временем магические свойства цветка папоротника "перешли" на ивана-да-марью. Это растение начинает цвести как раз в начале июля.На Купалу принято умываться колодезной водой, а лучше — росой. Считалось, что именно в этот день она обладает целебными свойствами.Что можно и нельзя делатьС разгулом нечистой силы в ночь на Ивана Купалу связаны некоторые запреты. Например, нельзя было далеко уходить от деревни — иначе "леший уведет". Опасно было заплывать слишком далеко, потому что "русалки могут утянуть за собой под воду".Гадания на КупалуЕсть еще одна традиция праздника, популярная до сих пор, — гадание. Будущее можно было узнать по венкам. Вечером, перед заходом солнца, девушки плели их из цветов. А с закатом солнца опускали в воду, загадав желание. Если венок плыл, то все обязательно сбудется. Если же тонул или его прибивало к берегу — то нет.Девушки также опускали венки в воду, чтобы узнать судьбу. Если венок сразу тонул, значит, любовь будет несчастливая: возлюбленный обманет или изменит. Если венок в воде расплетался, значит, свадьбы в этом году ждать не придется. Но если венок уплывал далеко, значит, пора готовиться к торжественному событию.Также в этот день смотрели на поведение животных. Например, если слышно кукушку — быть холодной осени. Раздается стрекот сверчка — зима будет мягкой. Если наткнулся на змею — жди беды.

https://ria.ru/20230910/krestitel-1895050153.html

https://ria.ru/20240603/troitsa-1737298760.html

европа

финляндия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, европа, финляндия, эстония, русская православная церковь, иван купала (праздник), праздник ивана купалы, религиозные праздники