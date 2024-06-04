Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище
Героя Советского Союза и России Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГроб с телом депутата Госдумы, исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова на Новодевичьем кладбище в Москве
Гроб с телом депутата Госдумы, исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова на Новодевичьем кладбище в Москве
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Выдающегося полярного исследователя, депутата ГД, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости,
Чилингаров скончался в субботу на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни.
На церемонии на Новодевичьем кладбище присутствовали члены семьи и близкие Чилингарова. Процессия проходила под живую музыку, с участием роты почетного караула. Перед погребением на кладбище прошла церемония прощания, в которой приняли участия члены семьи и близкие Чилингарова, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Рядом с местом погребения депутата покоятся академик Николай Лаверов и народная артистка СССР Вера Васильева.
Ранее прощание с Чилингаровым прошло в храме Христа Спасителя. Как сообщил корреспондент РИА Новости, траурные венки на похороны полярника и депутата ГД Артура Чилингарова направили президент России Владимир Путин, администрация президента РФ, Государственная дума, Совет Федерации, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель ГД Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Российская академия наук, фракция "Единая Россия" в ГД и другие.