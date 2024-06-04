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Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 04.06.2024
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12:50 04.06.2024 (обновлено: 13:11 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950372209.html
Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище
Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 04.06.2024
Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище
Выдающегося полярного исследователя, депутата ГД, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:50
2024-06-04T13:11
россия
артур чилингаров
умер депутат госдумы чилингаров
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Выдающегося полярного исследователя, депутата ГД, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости, Чилингаров скончался в субботу на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни. На церемонии на Новодевичьем кладбище присутствовали члены семьи и близкие Чилингарова. Процессия проходила под живую музыку, с участием роты почетного караула. Перед погребением на кладбище прошла церемония прощания, в которой приняли участия члены семьи и близкие Чилингарова, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Рядом с местом погребения депутата покоятся академик Николай Лаверов и народная артистка СССР Вера Васильева. Ранее прощание с Чилингаровым прошло в храме Христа Спасителя. Как сообщил корреспондент РИА Новости, траурные венки на похороны полярника и депутата ГД Артура Чилингарова направили президент России Владимир Путин, администрация президента РФ, Государственная дума, Совет Федерации, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель ГД Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Российская академия наук, фракция "Единая Россия" в ГД и другие.
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россия, артур чилингаров, умер депутат госдумы чилингаров
Россия, Артур Чилингаров, Умер депутат Госдумы Чилингаров
Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Героя Советского Союза и России Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГроб с телом депутата Госдумы, исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова на Новодевичьем кладбище в Москве
Гроб с телом депутата Госдумы, исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова на Новодевичьем кладбище в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гроб с телом депутата Госдумы, исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова на Новодевичьем кладбище в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Выдающегося полярного исследователя, депутата ГД, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости,
Чилингаров скончался в субботу на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни.
На церемонии на Новодевичьем кладбище присутствовали члены семьи и близкие Чилингарова. Процессия проходила под живую музыку, с участием роты почетного караула. Перед погребением на кладбище прошла церемония прощания, в которой приняли участия члены семьи и близкие Чилингарова, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Рядом с местом погребения депутата покоятся академик Николай Лаверов и народная артистка СССР Вера Васильева.
Ранее прощание с Чилингаровым прошло в храме Христа Спасителя. Как сообщил корреспондент РИА Новости, траурные венки на похороны полярника и депутата ГД Артура Чилингарова направили президент России Владимир Путин, администрация президента РФ, Государственная дума, Совет Федерации, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель ГД Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Российская академия наук, фракция "Единая Россия" в ГД и другие.
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РоссияАртур ЧилингаровУмер депутат Госдумы Чилингаров
 
 
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