https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950372209.html

Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 04.06.2024

Артура Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище

Выдающегося полярного исследователя, депутата ГД, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:50

2024-06-04T12:50

2024-06-04T13:11

россия

артур чилингаров

умер депутат госдумы чилингаров

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Выдающегося полярного исследователя, депутата ГД, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова похоронили во вторник на Новодевичьем кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости, Чилингаров скончался в субботу на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни. На церемонии на Новодевичьем кладбище присутствовали члены семьи и близкие Чилингарова. Процессия проходила под живую музыку, с участием роты почетного караула. Перед погребением на кладбище прошла церемония прощания, в которой приняли участия члены семьи и близкие Чилингарова, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Фракции "Единая Россия" в ГД Владимир Васильев, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Рядом с местом погребения депутата покоятся академик Николай Лаверов и народная артистка СССР Вера Васильева. Ранее прощание с Чилингаровым прошло в храме Христа Спасителя. Как сообщил корреспондент РИА Новости, траурные венки на похороны полярника и депутата ГД Артура Чилингарова направили президент России Владимир Путин, администрация президента РФ, Государственная дума, Совет Федерации, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель ГД Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Российская академия наук, фракция "Единая Россия" в ГД и другие.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, артур чилингаров, умер депутат госдумы чилингаров