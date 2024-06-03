https://ria.ru/20240603/shtaby-1950288234.html

Львова-Белова рассказала об открытии гуманитарных штабов в новых регионах

Львова-Белова рассказала об открытии гуманитарных штабов в новых регионах - РИА Новости, 03.06.2024

Львова-Белова рассказала об открытии гуманитарных штабов в новых регионах

Пять гуманитарных штабов открылись в новых регионах России в 2023 году в рамках стратегической программы "Страна для детей", говорится в ежегодном докладе... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:02

2024-06-03T22:02

2024-06-03T22:03

россия

луганская народная республика

мариуполь

мария львова-белова

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пять гуманитарных штабов открылись в новых регионах России в 2023 году в рамках стратегической программы "Страна для детей", говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по делам ребенка Марии Львовой-Беловой. "По итогам гуманитарной акции за 2023 год: 1. Открыто пять гуманитарных штабов в новых регионах РФ: Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях; штабы базируются в городах Луганске, Донецке, Мариуполе, Мелитополе и Геническе", - говорится в ежегодном докладе детского омбудсмена, опубликованном на сайте. Уточняется, что отправлено 27 гуманитарных конвоев и 248,7 тонны гуманитарной помощи. Львова-Белова лично участвовала в части гуманитарных конвоев. Так, в Мариуполе она вручила гуманитарную помощь 30 многодетным семьям добровольцев. Кроме того, она рассмотрела 3143 обращений о помощи, более 15,3 тысячи человек получили адресную помощь, а также оказана помощь 20 организациям и учреждениям для детей. В докладе отмечается, что для учреждения ЛНР "Республиканский центр социальной реабилитации детей-инвалидов" приобретены детская одежда, развивающие игры, вещи личного пользования, оборудование для развития мелкой моторики и сенсорного обогащения. Для "Луганского республиканского дома ребенка" куплена специализированная больничная мойка-каталка, а для "Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации детей" приобретены гладильные прессы, телевизоры, спортивный инвентарь, костюмы для детей.

https://ria.ru/20240603/siroty-1950286838.html

https://ria.ru/20240603/deti-1950287320.html

россия

луганская народная республика

мариуполь

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россия, луганская народная республика, мариуполь, мария львова-белова, общество