https://ria.ru/20240603/shtaby-1950288234.html
Львова-Белова рассказала об открытии гуманитарных штабов в новых регионах
Львова-Белова рассказала об открытии гуманитарных штабов в новых регионах - РИА Новости, 03.06.2024
Львова-Белова рассказала об открытии гуманитарных штабов в новых регионах
Пять гуманитарных штабов открылись в новых регионах России в 2023 году в рамках стратегической программы "Страна для детей", говорится в ежегодном докладе... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:02
2024-06-03T22:02
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пять гуманитарных штабов открылись в новых регионах России в 2023 году в рамках стратегической программы "Страна для детей", говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по делам ребенка Марии Львовой-Беловой. "По итогам гуманитарной акции за 2023 год: 1. Открыто пять гуманитарных штабов в новых регионах РФ: Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях; штабы базируются в городах Луганске, Донецке, Мариуполе, Мелитополе и Геническе", - говорится в ежегодном докладе детского омбудсмена, опубликованном на сайте. Уточняется, что отправлено 27 гуманитарных конвоев и 248,7 тонны гуманитарной помощи. Львова-Белова лично участвовала в части гуманитарных конвоев. Так, в Мариуполе она вручила гуманитарную помощь 30 многодетным семьям добровольцев. Кроме того, она рассмотрела 3143 обращений о помощи, более 15,3 тысячи человек получили адресную помощь, а также оказана помощь 20 организациям и учреждениям для детей. В докладе отмечается, что для учреждения ЛНР "Республиканский центр социальной реабилитации детей-инвалидов" приобретены детская одежда, развивающие игры, вещи личного пользования, оборудование для развития мелкой моторики и сенсорного обогащения. Для "Луганского республиканского дома ребенка" куплена специализированная больничная мойка-каталка, а для "Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации детей" приобретены гладильные прессы, телевизоры, спортивный инвентарь, костюмы для детей.
https://ria.ru/20240603/siroty-1950286838.html
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россия, луганская народная республика, мариуполь, мария львова-белова, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Мариуполь, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова рассказала об открытии гуманитарных штабов в новых регионах
Львова-Белова: 5 гуманитарных штабов открылись в новых регионах РФ в 2023 году
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пять гуманитарных штабов открылись в новых регионах России в 2023 году в рамках стратегической программы "Страна для детей", говорится в ежегодном докладе уполномоченного при президенте РФ по делам ребенка Марии Львовой-Беловой.
"По итогам гуманитарной акции за 2023 год: 1. Открыто пять гуманитарных штабов в новых регионах РФ: Донецкой Народной Республике
, Луганской Народной Республике
, Запорожской и Херсонской областях
; штабы базируются в городах Луганске
, Донецке
, Мариуполе
, Мелитополе
и Геническе", - говорится в ежегодном докладе детского омбудсмена, опубликованном на сайте.
Уточняется, что отправлено 27 гуманитарных конвоев и 248,7 тонны гуманитарной помощи. Львова-Белова лично участвовала в части гуманитарных конвоев. Так, в Мариуполе она вручила гуманитарную помощь 30 многодетным семьям добровольцев. Кроме того, она рассмотрела 3143 обращений о помощи, более 15,3 тысячи человек получили адресную помощь, а также оказана помощь 20 организациям и учреждениям для детей.
В докладе отмечается, что для учреждения ЛНР "Республиканский центр социальной реабилитации детей-инвалидов" приобретены детская одежда, развивающие игры, вещи личного пользования, оборудование для развития мелкой моторики и сенсорного обогащения. Для "Луганского республиканского дома ребенка" куплена специализированная больничная мойка-каталка, а для "Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации детей" приобретены гладильные прессы, телевизоры, спортивный инвентарь, костюмы для детей.