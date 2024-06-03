https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1949463069.html

Биография Клаудии Шейнбаум

Биография Клаудии Шейнбаум - РИА Новости, 03.06.2024

Биография Клаудии Шейнбаум

Мексиканский политик Клаудиа Шейнбаум (полное имя – Клаудия Шейнбаум Пардо, Claudia Sheinbaum Pardo) родилась 24 июня 1962 года в Мехико (Мексика) в семье... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:19

2024-06-03T13:19

2024-06-03T13:19

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Мексиканский политик Клаудиа Шейнбаум (полное имя – Клаудия Шейнбаум Пардо, Claudia Sheinbaum Pardo) родилась 24 июня 1962 года в Мехико (Мексика) в семье ученых. Отец – инженер-химик, мать – биолог и почетный профессор Национального автономного университета Мексики (UNAM). Имеет еврейские корни, ее предки были выходцами из Литвы и Болгарии. В 1989 году получила степень бакалавра на факультете естественных наук UNAM, где изучала физику, в 1990 году – степень магистра на инженерном факультете того же университета, в 1994 году там же получила степень доктора философии в области энергетической инженерии. В 1991-1994 годах проводила докторские исследования в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (Беркли, штат Калифорния, США).В 1990-х годах Шейнбаум активно участвовала в политической жизни страны. В 1998 году она помогла основать Революционно-демократическую партию, возглавляемую студентами.В 1995 году Шейнбаум начала работать преподавателем инженерного факультета UNAM.В 2000 году была назначена на пост министра окружающей среды Мехико. В этой должности курировала введение в действие городской автобусной системы Metrobus и строительство кольцевой дороги вокруг столицы.В 2006 году Шейнбаум вернулась в UNAM, где продолжила научные исследования. Внесла свой вклад в подготовку раздела о смягчении последствий изменения климата четвертого и пятого отчетов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). В 2007 году, после публикации четвертой оценки, МГЭИК (совместно с Альбертом Гором-младшим, США) была удостоена Нобелевской премии мира. В 2015 году Шейнбаум была избран главой района Тлалпан в Мехико.В июле 2018 года была избрана мэром Мехико, получив 47% голосов избирателей. Стала первой избранной женщиной-мэром на этом посту. В этой должности сделала упор на решение вопросов общественного транспорта и окружающей среды. Ее правительство расширило сбор дождевой воды, реформировало управление отходами и начало программу лесовосстановления. Она также объявила о планах по капитальному ремонту городской системы метро. В период пандемии коронавируса Шейнбаум выступала за ношение масок и усиление тестирования на раннем этапе. Ей также удалось снизить почти вдвое уровень убийств в городе.12 июня 2023 года Шейнбаум объявила, что покинет пост мэра столицы, чтобы баллотироваться на пост президента Мексики от правящей партии "Движение национального возрождения (Morena).7 сентября 2023 года Клаудия Шейнбаум победила на партийных праймериз Morena по выдвижению кандидатов на президентские выборы. 8 сентября президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор передал Клаудии Шейнбаум жезл власти коренных народов региона – символ, выражающий доверие и признание власти его держателя, а также полномочия партийного лидера. Как отмечают эксперты, электорат Клаудии Шейнбаум включает в себя в основном избирателей с низким уровнем дохода, на которых ориентировано большинство социальных программ правящей партии, а также некоторых прогрессистов. Является близким соратником действующего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Шейнбаум неоднократно заявляла, что продолжит многие его проекты, но с учетом собственного видения. Она пообещала сохранить режим экономии, за который выступал Андрес Мануэль Лопес Обрадор, расширить стратегические инвестиции в инфраструктуру. Ее программа "100 шагов правительства" включает в себя планы по продвижению использования возобновляемых источников энергии при одновременном укреплении государственных энергетических компаний, ориентированных на ископаемое топливо.3 июня 2024 года мексиканский лидер в социальной сети X поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента. Итоги должны объявить не позже 8 июня, однако уже понятно, что Шейнбаум сменит Обрадора на посту главы Мексики, так как отрыв от ближайшей соперницы в борьбе за кресло президента превышает тридцать процентов.В 2018 году Клаудия Шейнбаум заняла 70-е место в списке "100 женщин " ВВС. Лауреат Премии за лучшую международную презентацию Национального конгресса по энергосбережению (Мексика, 1992), премии Maestro Jesús Silva Herzog" в области экономики (UNAM, 1995), премии Sor Jauna Inés de la Cruz (UNAM, 2011).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, клаудия шейнбаум, мексика, выборы, политика