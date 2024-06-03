Рейтинг@Mail.ru
Шейнбаум заявила о победе на выборах президента Мексики - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 03.06.2024 (обновлено: 10:51 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1950097160.html
Шейнбаум заявила о победе на выборах президента Мексики
Шейнбаум заявила о победе на выборах президента Мексики - РИА Новости, 03.06.2024
Шейнбаум заявила о победе на выборах президента Мексики
Лидер правящего в Мексике Движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум заявила о победе на выборах президента страны. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:38
2024-06-03T10:51
мексика
в мире
клаудия шейнбаум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950103824_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51231ce6c0341755460a18166afab972.jpg
МЕХИКО, 3 июн — РИА Новости. Лидер правящего в Мексике Движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум заявила о победе на выборах президента страны."Хочу поблагодарить миллионы мексиканцев, которые решили голосовать за нас на этих исторических выборах, чтобы продолжить четвертую трансформацию общественной жизни нашей прекрасной страны", — сказала она во время встречи со сторонниками.По предварительным результатам Национального избирательного института INE, отрыв в борьбе за кресло президента превышает тридцать процентов, уточнила Шейнбаум.Политик добавила, что ее уже поздравили с победой конкуренты: соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес и лидер Гражданского движения Хорхе Альварес.Согласно последним данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, Шейнбаум набирает 57,75 процента голосов после обработки 52 процентов бюллетеней.В воскресенье почти сто миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определяется будущий президент, конгресс, губернаторы нескольких штатов и местные власти — всего более 20 тысяч государственных должностей. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина.Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом становится кандидат, набравший больше остальных. Инаугурация на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти.
https://ria.ru/20240603/meksika-1950096627.html
https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html
https://ria.ru/20240530/meksika-1949262051.html
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950103824_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_30a9290bf73755cfbbe8b4b0abffe345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мексика, в мире, клаудия шейнбаум
Мексика, В мире, Клаудия Шейнбаум
Шейнбаум заявила о победе на выборах президента Мексики

Клаудия Шейнбаум заявила о своей победе на выборах президента Мексики

© AP Photo / Eduardo VerdugoКандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками
Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 3 июн — РИА Новости. Лидер правящего в Мексике Движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум заявила о победе на выборах президента страны.
"Хочу поблагодарить миллионы мексиканцев, которые решили голосовать за нас на этих исторических выборах, чтобы продолжить четвертую трансформацию общественной жизни нашей прекрасной страны", — сказала она во время встречи со сторонниками.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах
Вчера, 09:32
По предварительным результатам Национального избирательного института INE, отрыв в борьбе за кресло президента превышает тридцать процентов, уточнила Шейнбаум.
Политик добавила, что ее уже поздравили с победой конкуренты: соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес и лидер Гражданского движения Хорхе Альварес.

Бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум — ученый-эколог и энергетик, начинала путь в политике в студенческом движении Автономного университета Мексики UNAM и позднее — в Партии демократической революции PRD, где она познакомилась с действующим президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. В его бытность мэром Мехико в 2000-2006 годах она руководила экологической политикой мегаполиса, после чего с 2018-го по 2023-й возглавляла столичное правительство.

Девушка голосует во время всеобщих выборов в Мехико - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Процедура выборов президента Мексики
2 июня, 01:34
Согласно последним данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, Шейнбаум набирает 57,75 процента голосов после обработки 52 процентов бюллетеней.

Официальные результаты выборов в Мексике объявят после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня.

В воскресенье почти сто миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определяется будущий президент, конгресс, губернаторы нескольких штатов и местные власти — всего более 20 тысяч государственных должностей. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина.
Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом становится кандидат, набравший больше остальных. Инаугурация на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти.
Кандидат от оппозиционной коалиции на пост главы муниципалитета Коюка-де-Бенитес в штате Герреро Хосе Альфредо Кабрера Барриентос - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Мексике застрелили кандидата от оппозиции, сообщили СМИ
30 мая, 07:23
 
МексикаВ миреКлаудия Шейнбаум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала