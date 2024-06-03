https://ria.ru/20240603/sheynbaum-1950097160.html

Шейнбаум заявила о победе на выборах президента Мексики

Шейнбаум заявила о победе на выборах президента Мексики - РИА Новости, 03.06.2024

Шейнбаум заявила о победе на выборах президента Мексики

Лидер правящего в Мексике Движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум заявила о победе на выборах президента страны. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:38

2024-06-03T09:38

2024-06-03T10:51

мексика

в мире

клаудия шейнбаум

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МЕХИКО, 3 июн — РИА Новости. Лидер правящего в Мексике Движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум заявила о победе на выборах президента страны."Хочу поблагодарить миллионы мексиканцев, которые решили голосовать за нас на этих исторических выборах, чтобы продолжить четвертую трансформацию общественной жизни нашей прекрасной страны", — сказала она во время встречи со сторонниками.По предварительным результатам Национального избирательного института INE, отрыв в борьбе за кресло президента превышает тридцать процентов, уточнила Шейнбаум.Политик добавила, что ее уже поздравили с победой конкуренты: соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес и лидер Гражданского движения Хорхе Альварес.Согласно последним данным системы быстрого подсчета голосов Национального избирательного института INE, Шейнбаум набирает 57,75 процента голосов после обработки 52 процентов бюллетеней.В воскресенье почти сто миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определяется будущий президент, конгресс, губернаторы нескольких штатов и местные власти — всего более 20 тысяч государственных должностей. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина.Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства — президентом становится кандидат, набравший больше остальных. Инаугурация на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября, в день передачи федеральной исполнительной власти.

https://ria.ru/20240603/meksika-1950096627.html

https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html

https://ria.ru/20240530/meksika-1949262051.html

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мексика, в мире, клаудия шейнбаум