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Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах - РИА Новости, 03.06.2024
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09:32 03.06.2024 (обновлено: 09:34 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/meksika-1950096627.html
Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах
Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах - РИА Новости, 03.06.2024
Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах
Действующий мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в социальной сети X поздравил кандидата от правящей в Мексике партии Morena Клаудию Шейнбаум с... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:32
2024-06-03T09:34
в мире
мексика
клаудия шейнбаум
андрес мануэль лопес обрадор
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Действующий мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в социальной сети X поздравил кандидата от правящей в Мексике партии Morena Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента. "Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей Республики", - написал президент Мексики. После обработки 25% бюллетеней Национальный избирательный институт INE сообщил, что Шейнбаум уверенно побеждает на выборах президента страны. По данным Национального избирательного института INE, Шейнбаум набирает 57,27% голосов, ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес - 30%, третий претендент, лидер Гражданского движения Хорхе Альварес, набирает 10,37%. Явка, согласно обработанным данным, составила 59,80%. В воскресенье почти 100 миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определятся будущий президент, конгресс, губернаторы ряда штатов и местные власти - всего более 20 тысяч государственных должностей. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина. Главные претендентки на пост президента - кандидат правящей партии Движение национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум и знаменосец оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес. Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня. Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше остальных. Инаугурация избранного президента на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября 2024 года, в день передачи федеральной исполнительной власти.
https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html
https://ria.ru/20240603/meksika-1950096181.html
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в мире, мексика, клаудия шейнбаум, андрес мануэль лопес обрадор
В мире, Мексика, Клаудия Шейнбаум, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах

Президент Мексики Обрадор поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Действующий мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в социальной сети X поздравил кандидата от правящей в Мексике партии Morena Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента.
"Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей Республики", - написал президент Мексики.
Девушка голосует во время всеобщих выборов в Мехико - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Процедура выборов президента Мексики
2 июня, 01:34
После обработки 25% бюллетеней Национальный избирательный институт INE сообщил, что Шейнбаум уверенно побеждает на выборах президента страны. По данным Национального избирательного института INE, Шейнбаум набирает 57,27% голосов, ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес - 30%, третий претендент, лидер Гражданского движения Хорхе Альварес, набирает 10,37%. Явка, согласно обработанным данным, составила 59,80%.
В воскресенье почти 100 миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определятся будущий президент, конгресс, губернаторы ряда штатов и местные власти - всего более 20 тысяч государственных должностей. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина. Главные претендентки на пост президента - кандидат правящей партии Движение национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум и знаменосец оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес.
Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня.
Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше остальных. Инаугурация избранного президента на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября 2024 года, в день передачи федеральной исполнительной власти.
Кандидат в президенты Мексики от правящей партии Клаудия Шейнбаум во время встречи со сторонниками. 3 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Шейнбаум лидирует на выборах президента Мексики
Вчера, 09:28
 
В миреМексикаКлаудия ШейнбаумАндрес Мануэль Лопес Обрадор
 
 
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