https://ria.ru/20240603/meksika-1950096627.html

Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах

Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах - РИА Новости, 03.06.2024

Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах

Действующий мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в социальной сети X поздравил кандидата от правящей в Мексике партии Morena Клаудию Шейнбаум с... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:32

2024-06-03T09:32

2024-06-03T09:34

в мире

мексика

клаудия шейнбаум

андрес мануэль лопес обрадор

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Действующий мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор в социальной сети X поздравил кандидата от правящей в Мексике партии Morena Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента. "Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей Республики", - написал президент Мексики. После обработки 25% бюллетеней Национальный избирательный институт INE сообщил, что Шейнбаум уверенно побеждает на выборах президента страны. По данным Национального избирательного института INE, Шейнбаум набирает 57,27% голосов, ее соперница из оппозиционной коалиции "Сила и сердце за Мексику" Сочитль Гальвес - 30%, третий претендент, лидер Гражданского движения Хорхе Альварес, набирает 10,37%. Явка, согласно обработанным данным, составила 59,80%. В воскресенье почти 100 миллионов мексиканцев могли проголосовать на всеобщих выборах, где определятся будущий президент, конгресс, губернаторы ряда штатов и местные власти - всего более 20 тысяч государственных должностей. Впервые в истории Мексики государство по итогам выборов может возглавить женщина. Главные претендентки на пост президента - кандидат правящей партии Движение национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум и знаменосец оппозиционной коалиции Сочитль Гальвес. Официальные результаты выборов в Мексике будут объявлены после подсчета голосов, который продлится 5-8 июня. Победитель голосования определяется в одном туре по системе относительного большинства - президентом станет кандидат, набравший больше остальных. Инаугурация избранного президента на шестилетний срок состоится через четыре месяца после дня выборов, 1 октября 2024 года, в день передачи федеральной исполнительной власти.

https://ria.ru/20240602/vybory-1949461027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мексика, клаудия шейнбаум, андрес мануэль лопес обрадор