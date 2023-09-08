https://ria.ru/20230908/meksika-1894886231.html

Президент Мексики передал управление правящей партией экс-мэру Мехико

Президент Мексики передал управление правящей партией экс-мэру Мехико - РИА Новости, 08.09.2023

Президент Мексики передал управление правящей партией экс-мэру Мехико

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор передал бывшему мэру столицы Клаудии Шейнбаум, победившей накануне в партийных праймерис, жезл власти коренных... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T07:55

2023-09-08T07:55

2023-09-08T07:55

мексика

андрес мануэль лопес обрадор

клаудия шейнбаум

в мире

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МЕХИКО, 8 авг - РИА Новости. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор передал бывшему мэру столицы Клаудии Шейнбаум, победившей накануне в партийных праймерис, жезл власти коренных народов региона - символический элемент, выражающий доверие и признание власти его держателя, а также полномочия партийного лидера. "Нас движет любовь и надежда изменить жизни миллионов мексиканцев. Чтобы Четвертая трансформация продолжалась, наш президент Лопес Обрадор передал жезл власти доктору Клаудии Шейнбаум. Вместе мы продолжим преобразовывать Мексику", - сообщило Движение национального восстановления Morena в своих социальных сетях после церемонии в центре столицы. Бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум Пардо накануне стала победительницей во внутреннем голосовании правящего в Мексике движения Morena и будет представлять эту партию на предстоящих в 2024 году выборах президента республики. На утренней пресс-конференции в национальном дворце Лопес Обрадор пояснил, что, начиная с завтрашнего дня, все решения, связанные с движением Morena, будет принимать доктор Шейнбаум, а он сосредоточится на завершении своих президентских проектов и полномочий. Вечером, уходя со встречи с руководителями и членами созданной им партии, он заявил местным СМИ, что "очень доволен" передать управление новому лидеру. Термин "Четвертая трансформация" Лопес Обрадор ввел в оборот уже после формирования своего движения, перед выборами 2018 года, определяя таким образом политический курс и задачи своего правительства. В общих чертах его можно охарактеризовать как построение социального государства с вниманием к наиболее уязвимым слоям населения и его базовым правам. Первыми тремя периодами глубоких мексиканских государственных преобразований считаются сейчас обретение независимости от испанской короны, период реформ Бенито Хуареса после войны либералов и консерваторов в 1850-х годах и революция против режима Порфирио Диаса в 1910-х годах.

https://ria.ru/20230907/meksika-1894658782.html

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мексика, андрес мануэль лопес обрадор, клаудия шейнбаум, в мире