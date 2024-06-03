https://ria.ru/20240603/moskva-1950107903.html
В Москве выяснят причины гибели женщины в частной клинике
В Москве выяснят причины гибели женщины в частной клинике - РИА Новости, 03.06.2024
В Москве выяснят причины гибели женщины в частной клинике
Управление Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки в "СМ-Клинике" на Ярославской улице в столице, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:42
2024-06-03T10:42
2024-06-03T11:58
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Управление Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки в "СМ-Клинике" на Ярославской улице в столице, сообщили РИА Новости в ведомстве.По данным Telegram-канала Shot, которые он приводит со ссылкой на мужа пациентки, москвичка впала в кому во время операции по удалению доброкачественной опухоли в матке в столичной "CМ-клинике" на улице Ярославская, и через две недели она умерла из-за отека мозга и сепсиса. Согласно посту Shot, девушка провела в реанимации 13 дней, где, как утверждает Telegram-канал со ссылкой на мужа женщины, не было необходимого медицинского оборудования."Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки", - говорится в сообщении.В столичной медицинской сети "СМ-Клиника" заявили РИА Новости, что не располагают информацией о гибели их пациентки.Telegram-канал Shot также сообщил в понедельник, что семье женщины удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Родственники погибшей надеются, что в конечном счете удастся найти виновных и привлечь их к ответственности, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240515/obvineniya-1946060308.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), см-клиника
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), СМ-Клиника
В Москве выяснят причины гибели женщины в частной клинике
Росздравнадзор выяснит причины гибели пациентки в "СМ-Клинике" в Москве
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Управление Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки в "СМ-Клинике" на Ярославской улице в столице, сообщили РИА Новости в ведомстве.
По данным Telegram-канала Shot, которые он приводит со ссылкой на мужа пациентки, москвичка впала в кому во время операции по удалению доброкачественной опухоли в матке в столичной "CМ-клинике" на улице Ярославская, и через две недели она умерла из-за отека мозга и сепсиса. Согласно посту Shot, девушка провела в реанимации 13 дней, где, как утверждает Telegram-канал со ссылкой на мужа женщины, не было необходимого медицинского оборудования.
«
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет причины гибели пациентки", - говорится в сообщении.
В столичной медицинской сети "СМ-Клиника" заявили РИА Новости, что не располагают информацией о гибели их пациентки.
Telegram-канал Shot также сообщил в понедельник, что семье женщины удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Родственники погибшей надеются, что в конечном счете удастся найти виновных и привлечь их к ответственности, говорится в сообщении.