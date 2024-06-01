https://ria.ru/20240601/deti-1949757507.html
В День защиты детей муфтии дали советы молодым семьям
В День защиты детей муфтии дали советы молодым семьям - РИА Новости, 01.06.2024
В День защиты детей муфтии дали советы молодым семьям
Руководители духовных управлений мусульман рассказали, что каждый родившийся ребенок независимо от пола является даром Всевышнего, поэтому родителям нельзя... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T07:10
2024-06-01T07:10
2024-06-01T07:10
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Руководители духовных управлений мусульман рассказали, что каждый родившийся ребенок независимо от пола является даром Всевышнего, поэтому родителям нельзя выражать недовольство, если вместо ожидаемого в семье мальчика родилась девочка.Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году."По исламу каждый ребенок – это дар Всевышнего. Только Господь решает, кто будет у родителей – мальчик или девочка. Поэтому запрещено гневить Бога, если у вас родилась дочка, а вы ждали мальчика и наоборот. Принимайте детей какими они есть, воспитывайте их с добрыми намерениями: учите быть внимательными, вежливыми, любить родителей, близких, Родину", рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Он отметил, мусульманская религия требует уважительно относится к детям, уделяя им самое пристальное внимание и воспитание."Заключительный посланник Всевышнего пророк Мухаммад очень рано стал сиротой. Заботу о нем проявляли сначала его дед, а потом дядя и это указывает на то, что каждый ребенок должен иметь рядом любящего взрослого, способного оказать помощь и поддержку. Посланник Всевышнего был мягок ко всем детям без исключения, он играл с ними, проводил вместе время и, конечно же, своим личным примером, раскрывал мудрости жизни", - отметил Аляутдинов.Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев сообщил, что мусульманская религия требует относиться к детям с нежностью и любовью, а они должны с уважением относиться к старшим."Обращу внимание на то, что порой молодые женятся, но боятся заводить детей. Такие пары говорят, что не могут поднять даже одного ребенка, подождут немного, а когда материальное положение будет лучше, тогда и будут рожать. Это неправильно так думать. Надо рожать и растить детей, как повелел Всевышний", - отметил муфтий Бердиев.Он призвал не надо беспокоиться, что "дети могут быть голодными"."Господь с вами, Он всегда поможет. Поэтому надо рожать детей, воспитывать их, чтобы они были истинными патриотами своего Отечества и по всем правилам соблюдали каноны своей религии", - сообщил муфтий Исмаил Бердиев.-
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париж, франция, россия, религия
Религия, Париж, Франция, Россия, Религия
В День защиты детей муфтии дали советы молодым семьям
Муфтии: Нельзя "гневить Всевышнего", если в семье родилась дочка вместо мальчика
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Руководители духовных управлений мусульман рассказали, что каждый родившийся ребенок независимо от пола является даром Всевышнего, поэтому родителям нельзя выражать недовольство, если вместо ожидаемого в семье мальчика родилась девочка.
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже
(Франция
) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
"По исламу каждый ребенок – это дар Всевышнего. Только Господь решает, кто будет у родителей – мальчик или девочка. Поэтому запрещено гневить Бога, если у вас родилась дочка, а вы ждали мальчика и наоборот. Принимайте детей какими они есть, воспитывайте их с добрыми намерениями: учите быть внимательными, вежливыми, любить родителей, близких, Родину", рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ
), муфтий Москвы
Ильдар Аляутдинов.
Он отметил, мусульманская религия требует уважительно относится к детям, уделяя им самое пристальное внимание и воспитание.
"Заключительный посланник Всевышнего пророк Мухаммад очень рано стал сиротой. Заботу о нем проявляли сначала его дед, а потом дядя и это указывает на то, что каждый ребенок должен иметь рядом любящего взрослого, способного оказать помощь и поддержку. Посланник Всевышнего был мягок ко всем детям без исключения, он играл с ними, проводил вместе время и, конечно же, своим личным примером, раскрывал мудрости жизни", - отметил Аляутдинов.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев сообщил, что мусульманская религия требует относиться к детям с нежностью и любовью, а они должны с уважением относиться к старшим.
"Обращу внимание на то, что порой молодые женятся, но боятся заводить детей. Такие пары говорят, что не могут поднять даже одного ребенка, подождут немного, а когда материальное положение будет лучше, тогда и будут рожать. Это неправильно так думать. Надо рожать и растить детей, как повелел Всевышний", - отметил муфтий Бердиев.
Он призвал не надо беспокоиться, что "дети могут быть голодными".
"Господь с вами, Он всегда поможет. Поэтому надо рожать детей, воспитывать их, чтобы они были истинными патриотами своего Отечества и по всем правилам соблюдали каноны своей религии", - сообщил муфтий Исмаил Бердиев.-