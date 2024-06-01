https://ria.ru/20240601/deti-1949757507.html

В День защиты детей муфтии дали советы молодым семьям

В День защиты детей муфтии дали советы молодым семьям - РИА Новости, 01.06.2024

В День защиты детей муфтии дали советы молодым семьям

Руководители духовных управлений мусульман рассказали, что каждый родившийся ребенок независимо от пола является даром Всевышнего, поэтому родителям нельзя... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T07:10

2024-06-01T07:10

2024-06-01T07:10

религия

париж

франция

россия

религия

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Руководители духовных управлений мусульман рассказали, что каждый родившийся ребенок независимо от пола является даром Всевышнего, поэтому родителям нельзя выражать недовольство, если вместо ожидаемого в семье мальчика родилась девочка.Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году."По исламу каждый ребенок – это дар Всевышнего. Только Господь решает, кто будет у родителей – мальчик или девочка. Поэтому запрещено гневить Бога, если у вас родилась дочка, а вы ждали мальчика и наоборот. Принимайте детей какими они есть, воспитывайте их с добрыми намерениями: учите быть внимательными, вежливыми, любить родителей, близких, Родину", рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.Он отметил, мусульманская религия требует уважительно относится к детям, уделяя им самое пристальное внимание и воспитание."Заключительный посланник Всевышнего пророк Мухаммад очень рано стал сиротой. Заботу о нем проявляли сначала его дед, а потом дядя и это указывает на то, что каждый ребенок должен иметь рядом любящего взрослого, способного оказать помощь и поддержку. Посланник Всевышнего был мягок ко всем детям без исключения, он играл с ними, проводил вместе время и, конечно же, своим личным примером, раскрывал мудрости жизни", - отметил Аляутдинов.Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев сообщил, что мусульманская религия требует относиться к детям с нежностью и любовью, а они должны с уважением относиться к старшим."Обращу внимание на то, что порой молодые женятся, но боятся заводить детей. Такие пары говорят, что не могут поднять даже одного ребенка, подождут немного, а когда материальное положение будет лучше, тогда и будут рожать. Это неправильно так думать. Надо рожать и растить детей, как повелел Всевышний", - отметил муфтий Бердиев.Он призвал не надо беспокоиться, что "дети могут быть голодными"."Господь с вами, Он всегда поможет. Поэтому надо рожать детей, воспитывать их, чтобы они были истинными патриотами своего Отечества и по всем правилам соблюдали каноны своей религии", - сообщил муфтий Исмаил Бердиев.-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

париж, франция, россия, религия