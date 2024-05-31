https://ria.ru/20240531/nasilie-1949705171.html

В РПЦ раскритиковали инициативу по борьбе с домашним насилием

В РПЦ раскритиковали инициативу по борьбе с домашним насилием - РИА Новости, 31.05.2024

В РПЦ раскритиковали инициативу по борьбе с домашним насилием

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает опасной для российских семей инициативу... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:48

2024-05-31T15:48

2024-05-31T16:13

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федор лукьянов

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госдума рф

домашнее насилие

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает опасной для российских семей инициативу федеральной программы по борьбе с домашним насилием. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала о том, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, вынесенный законодателями на общественное обсуждение, будет доработан с учетом поступивших мнений и предложений. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя законопроект, заявлял, что любое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия, а само понятие "семейно-бытовое насилие" есть "нечто заимствованное со стороны, из-за рубежа". "Подчеркну еще раз возникшую опасность для семей России, в том числе, путем так называемой выдвинутой инициативы о некой федеральной программе по борьбе с домашним насилием. Это уже 48-я попытка продвинуть этот сомнительный международный документ, который фактически сегодня спускается сверху из международных организаций, из стран коллективного Запада, с которыми у нас существует сегодня противостояние, в том числе в области духовно-нравственных ценностей... Те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на западные глобалистские структуры, чтобы они не говорили о якобы защите женщин. Женщин уже защищает УК РФ", – заявил Лукьянов на пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей. По мнению Лукьянова, именно семья является местом, где человек находится в наибольшей безопасности, а самые тяжкие преступления в отношении женщин в 90% случаев, по его данным, происходят вне семьи. Иерей отметил, что причины насилия в семьях как правило связаны с алкоголизмом и наркоманией. "Эту тему очень активно лоббирует организация "Консорциум женских неправительственных объединений", который фактически является лоббистом западных феминисток и отрабатывает их интересы, и очень печально, что некоторые наши политические деятели активно работают с этой структурой", - заявил Лукьянов. В 2022 году первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призывал проверить "Консорциум женских неправительственных объединений" на статус иноагента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федор лукьянов, валентина матвиенко, андрей луговой, совет федерации рф, госдума рф, домашнее насилие