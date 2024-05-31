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В РПЦ раскритиковали инициативу по борьбе с домашним насилием - РИА Новости, 31.05.2024
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Религия
 
15:48 31.05.2024 (обновлено: 16:13 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/nasilie-1949705171.html
В РПЦ раскритиковали инициативу по борьбе с домашним насилием
В РПЦ раскритиковали инициативу по борьбе с домашним насилием - РИА Новости, 31.05.2024
В РПЦ раскритиковали инициативу по борьбе с домашним насилием
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает опасной для российских семей инициативу... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:48
2024-05-31T16:13
религия
россия
федор лукьянов
валентина матвиенко
андрей луговой
совет федерации рф
госдума рф
домашнее насилие
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает опасной для российских семей инициативу федеральной программы по борьбе с домашним насилием. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала о том, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, вынесенный законодателями на общественное обсуждение, будет доработан с учетом поступивших мнений и предложений. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя законопроект, заявлял, что любое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия, а само понятие "семейно-бытовое насилие" есть "нечто заимствованное со стороны, из-за рубежа". "Подчеркну еще раз возникшую опасность для семей России, в том числе, путем так называемой выдвинутой инициативы о некой федеральной программе по борьбе с домашним насилием. Это уже 48-я попытка продвинуть этот сомнительный международный документ, который фактически сегодня спускается сверху из международных организаций, из стран коллективного Запада, с которыми у нас существует сегодня противостояние, в том числе в области духовно-нравственных ценностей... Те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на западные глобалистские структуры, чтобы они не говорили о якобы защите женщин. Женщин уже защищает УК РФ", – заявил Лукьянов на пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей. По мнению Лукьянова, именно семья является местом, где человек находится в наибольшей безопасности, а самые тяжкие преступления в отношении женщин в 90% случаев, по его данным, происходят вне семьи. Иерей отметил, что причины насилия в семьях как правило связаны с алкоголизмом и наркоманией. "Эту тему очень активно лоббирует организация "Консорциум женских неправительственных объединений", который фактически является лоббистом западных феминисток и отрабатывает их интересы, и очень печально, что некоторые наши политические деятели активно работают с этой структурой", - заявил Лукьянов. В 2022 году первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призывал проверить "Консорциум женских неправительственных объединений" на статус иноагента.
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россия, федор лукьянов, валентина матвиенко, андрей луговой, совет федерации рф, госдума рф, домашнее насилие
Религия, Россия, Федор Лукьянов, Валентина Матвиенко, Андрей Луговой, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, домашнее насилие
В РПЦ раскритиковали инициативу по борьбе с домашним насилием

Лукьянов: инициатива программы по борьбе с домашним насилием опасна для семей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает опасной для российских семей инициативу федеральной программы по борьбе с домашним насилием.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала о том, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, вынесенный законодателями на общественное обсуждение, будет доработан с учетом поступивших мнений и предложений. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя законопроект, заявлял, что любое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия, а само понятие "семейно-бытовое насилие" есть "нечто заимствованное со стороны, из-за рубежа".
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"Подчеркну еще раз возникшую опасность для семей России, в том числе, путем так называемой выдвинутой инициативы о некой федеральной программе по борьбе с домашним насилием. Это уже 48-я попытка продвинуть этот сомнительный международный документ, который фактически сегодня спускается сверху из международных организаций, из стран коллективного Запада, с которыми у нас существует сегодня противостояние, в том числе в области духовно-нравственных ценностей... Те, кто пытается объявить семью источником насилия, работают на западные глобалистские структуры, чтобы они не говорили о якобы защите женщин. Женщин уже защищает УК РФ", – заявил Лукьянов на пресс-конференции, посвященной Дню защиты детей.
По мнению Лукьянова, именно семья является местом, где человек находится в наибольшей безопасности, а самые тяжкие преступления в отношении женщин в 90% случаев, по его данным, происходят вне семьи. Иерей отметил, что причины насилия в семьях как правило связаны с алкоголизмом и наркоманией.
"Эту тему очень активно лоббирует организация "Консорциум женских неправительственных объединений", который фактически является лоббистом западных феминисток и отрабатывает их интересы, и очень печально, что некоторые наши политические деятели активно работают с этой структурой", - заявил Лукьянов.
В 2022 году первый зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призывал проверить "Консорциум женских неправительственных объединений" на статус иноагента.
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РелигияРоссияФедор ЛукьяновВалентина МатвиенкоАндрей ЛуговойСовет Федерации РФГосдума РФдомашнее насилие
 
 
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