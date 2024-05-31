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Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки - РИА Новости, 31.05.2024
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20:20 31.05.2024 (обновлено: 22:33 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949784339.html
Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки
Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки - РИА Новости, 31.05.2024
Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки
Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, приказ министерства опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:20
2024-05-31T22:33
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, приказ министерства опубликовали на портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", — говорится в приказе. Так, в аптечку будут входить: маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы. Приказ вступит в силу 1 сентября. При этом аптечки, произведенные до этой даты, можно будет использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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общество, россия, авто, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Общество, Россия, Авто, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки

© РИА Новости / Денис АбрамовАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Автомобильная аптечка. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, приказ министерства опубликовали на портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", — говорится в приказе.
Так, в аптечку будут входить: маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.
Приказ вступит в силу 1 сентября. При этом аптечки, произведенные до этой даты, можно будет использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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