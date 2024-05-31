https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949784339.html

Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки - РИА Новости, 31.05.2024

Минздрав утвердил новый состав автомобильной аптечки

Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, приказ министерства опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:20

2024-05-31T20:20

2024-05-31T22:33

общество

россия

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здоровье - общество

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минздрав обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, приказ министерства опубликовали на портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", — говорится в приказе. Так, в аптечку будут входить: маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы. Приказ вступит в силу 1 сентября. При этом аптечки, произведенные до этой даты, можно будет использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

https://ria.ru/20240514/lekarstva-1946020401.html

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общество, россия, авто, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество