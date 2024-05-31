https://ria.ru/20240531/minzdrav-1949625119.html

В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства

В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 31.05.2024

В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства

Рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в России значительно ниже уровня инфляции, заявил заместитель министра... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:14

2024-05-31T12:14

2024-05-31T12:14

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749511738_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_4e8801c016681f5ff7278ef10e643d7e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в России значительно ниже уровня инфляции, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. "Мы работаем над обеспечением стабильности ценовой ситуации на рынке... Мы индексировали порядка 2 тысяч цен на лекарственные препараты, процесс идет более менее стабильно по годам. Я хотел бы отметить, что благодаря своевременной ценовой индексации мы имеем рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства значительно ниже, чем уровень инфляции, при этом сохраняя обеспеченность лекарственными препаратами", - сказал Глаголев на пленарном заседании конференции "ФармМедОбращение 2024". Ранее сообщалось, что инфляция в России на 27 мая составила 8,07% в годовом выражении против 8,03% на 20 мая, это следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

https://ria.ru/20231210/rf-1914905438.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика