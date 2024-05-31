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В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 31.05.2024
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства
Рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в России значительно ниже уровня инфляции, заявил заместитель министра... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:14
2024-05-31T12:14
2024-05-31T12:14
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в России значительно ниже уровня инфляции, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. "Мы работаем над обеспечением стабильности ценовой ситуации на рынке... Мы индексировали порядка 2 тысяч цен на лекарственные препараты, процесс идет более менее стабильно по годам. Я хотел бы отметить, что благодаря своевременной ценовой индексации мы имеем рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства значительно ниже, чем уровень инфляции, при этом сохраняя обеспеченность лекарственными препаратами", - сказал Глаголев на пленарном заседании конференции "ФармМедОбращение 2024". Ранее сообщалось, что инфляция в России на 27 мая составила 8,07% в годовом выражении против 8,03% на 20 мая, это следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные лекарства
Замглавы Минздрава Глаголев: рост цен на жизненно важные лекарства ниже инфляции