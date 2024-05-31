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Белоусов призвал укреплять границу Афганистана с Таджикистаном
Белоусов призвал укреплять границу Афганистана с Таджикистаном - РИА Новости, 31.05.2024
Белоусов призвал укреплять границу Афганистана с Таджикистаном
Ситуация в Афганистане требует укрепления границы этой страны с Таджикистаном, приятия других мер по стабилизации обстановки в регионе, заявил министр обороны... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:59
2024-05-31T10:59
2024-05-31T10:59
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АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Ситуация в Афганистане требует укрепления границы этой страны с Таджикистаном, приятия других мер по стабилизации обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В Центральноазиатском регионе главным источником нестабильности остается ситуация в Афганистане. На его территории закрепились многочисленные радикальные группировки, которые активизировали продвижение своих идей в соседних республиках. Увеличивается вероятность распространения бандгрупп и терроризма за пределы страны", - сказал Белоусов, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате. Всё это, по его словам, требует "постоянного контроля и своевременных мер по стабилизации ситуации в регионе". "В частности, укрепления таджикско-афганской границы", - отметил министр обороны РФ.
https://ria.ru/20240528/putin-1948939509.html
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в мире, здоровье - общество, афганистан, россия, таджикистан, андрей белоусов, одкб
В мире, Здоровье - Общество, Афганистан, Россия, Таджикистан, Андрей Белоусов, ОДКБ
Белоусов призвал укреплять границу Афганистана с Таджикистаном
Белоусов: ситуация в Афганистане требует укрепления границы с Таджикистаном
АЛМА-АТА, 31 мая - РИА Новости. Ситуация в Афганистане требует укрепления границы этой страны с Таджикистаном, приятия других мер по стабилизации обстановки в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"В Центральноазиатском регионе главным источником нестабильности остается ситуация в Афганистане. На его территории закрепились многочисленные радикальные группировки, которые активизировали продвижение своих идей в соседних республиках. Увеличивается вероятность распространения бандгрупп и терроризма за пределы страны", - сказал Белоусов, выступая на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате.
Всё это, по его словам, требует "постоянного контроля и своевременных мер по стабилизации ситуации в регионе".
"В частности, укрепления таджикско-афганской границы", - отметил министр обороны РФ.