Россельхознадзор предупредил любителей суши и тартара о рисках
Глава Россельхознадзора посоветовал россиянам есть суши в проверенных местах
Блюда традиционной японской кухни - суши. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24" рекомендует россиянам есть только в проверенных местах и в случае сомнений просить ветеринарный сопроводительный сертификат, сам он уже много лет не ест сырое мясо и рыбу в суши - чтобы избежать рисков.
"Есть в проверенных местах, и если есть какие-то сомнения, очень вежливо спросить, а есть ли ветеринарный сопроводительный или электронный сертификат", - порекомендовал он.
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На вопрос, ест ли он суши, Данкверт ответил, что уже 20 лет как нет, а тартар и карпаччо - "нет, вообще никогда". "Я очень четко привык к тому, что надо самому понимать, что ты себе хочешь дополнительные риски – ну, получай. Не хочешь дополнительных рисков - выбери для себя то, что тебе не только хочется, но и то, что безопасно", - пояснил глава Россельхознадзора.
Он отметил, что служба очень серьезно занимается безопасностью отечественных предприятий пищевой промышленности, и сегодня, благодаря мониторингу и цифровизации, Россельхознадзор имеет всю историю предприятий по аналогии с банковской и работает с теми, у кого в этой истории есть нарушения.
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"У нас все предприятия, которые производят пищевую продукцию, - они все находятся в реестре. И это отдельная система "Цербер",... которая потом фиксирует "это предприятие выпустило продукцию", и в системе "Меркурий" электронного ветеринарного сертификата дальше пошло сопровождение. Если эта продукция подвергалась производственному контролю, внутреннему, государственному контролю, то в системе "Веста" у вас есть все протоколы по этой продукции исследований", - пояснил глава службы.
"Что значит бумажный сертификат, который выписали в Омске, который прошел из Омска до Оренбурга, потом прошел в Новосибирске? Как это найти? Сегодня очень просто все. Сегодня сделана система, по которой от поля до магазина вы можете в течение минуты найти весь путь, найти, если яйцо сегодня с антибиотиками, куда оно попало в магазины, и тут же в течение 10 минут дать оповещение, чтобы это яйцо, которое в магазинах, либо останавливалось, либо перепроверялось", - пояснил Данкверт.
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