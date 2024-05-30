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Россельхознадзор предупредил любителей суши и тартара о рисках - РИА Новости, 30.05.2024
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14:21 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/sushi-1949374040.html
Россельхознадзор предупредил любителей суши и тартара о рисках
Россельхознадзор предупредил любителей суши и тартара о рисках - РИА Новости, 30.05.2024
Россельхознадзор предупредил любителей суши и тартара о рисках
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24" рекомендует россиянам есть только в проверенных местах и в случае сомнений просить... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:21
2024-05-30T14:21
здоровье - общество
омск
оренбург
новосибирск
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24" рекомендует россиянам есть только в проверенных местах и в случае сомнений просить ветеринарный сопроводительный сертификат, сам он уже много лет не ест сырое мясо и рыбу в суши - чтобы избежать рисков. "Есть в проверенных местах, и если есть какие-то сомнения, очень вежливо спросить, а есть ли ветеринарный сопроводительный или электронный сертификат", - порекомендовал он.На вопрос, ест ли он суши, Данкверт ответил, что уже 20 лет как нет, а тартар и карпаччо - "нет, вообще никогда". "Я очень четко привык к тому, что надо самому понимать, что ты себе хочешь дополнительные риски – ну, получай. Не хочешь дополнительных рисков - выбери для себя то, что тебе не только хочется, но и то, что безопасно", - пояснил глава Россельхознадзора. Он отметил, что служба очень серьезно занимается безопасностью отечественных предприятий пищевой промышленности, и сегодня, благодаря мониторингу и цифровизации, Россельхознадзор имеет всю историю предприятий по аналогии с банковской и работает с теми, у кого в этой истории есть нарушения. "У нас все предприятия, которые производят пищевую продукцию, - они все находятся в реестре. И это отдельная система "Цербер",... которая потом фиксирует "это предприятие выпустило продукцию", и в системе "Меркурий" электронного ветеринарного сертификата дальше пошло сопровождение. Если эта продукция подвергалась производственному контролю, внутреннему, государственному контролю, то в системе "Веста" у вас есть все протоколы по этой продукции исследований", - пояснил глава службы. "Что значит бумажный сертификат, который выписали в Омске, который прошел из Омска до Оренбурга, потом прошел в Новосибирске? Как это найти? Сегодня очень просто все. Сегодня сделана система, по которой от поля до магазина вы можете в течение минуты найти весь путь, найти, если яйцо сегодня с антибиотиками, куда оно попало в магазины, и тут же в течение 10 минут дать оповещение, чтобы это яйцо, которое в магазинах, либо останавливалось, либо перепроверялось", - пояснил Данкверт.
https://ria.ru/20231129/produktsiya-1912630210.html
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здоровье - общество, омск, оренбург, новосибирск, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Здоровье - Общество, Омск, Оренбург, Новосибирск, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор предупредил любителей суши и тартара о рисках

Глава Россельхознадзора посоветовал россиянам есть суши в проверенных местах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБлюда традиционной японской кухни - суши
Блюда традиционной японской кухни - суши - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Блюда традиционной японской кухни - суши. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24" рекомендует россиянам есть только в проверенных местах и в случае сомнений просить ветеринарный сопроводительный сертификат, сам он уже много лет не ест сырое мясо и рыбу в суши - чтобы избежать рисков.
"Есть в проверенных местах, и если есть какие-то сомнения, очень вежливо спросить, а есть ли ветеринарный сопроводительный или электронный сертификат", - порекомендовал он.
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На вопрос, ест ли он суши, Данкверт ответил, что уже 20 лет как нет, а тартар и карпаччо - "нет, вообще никогда". "Я очень четко привык к тому, что надо самому понимать, что ты себе хочешь дополнительные риски – ну, получай. Не хочешь дополнительных рисков - выбери для себя то, что тебе не только хочется, но и то, что безопасно", - пояснил глава Россельхознадзора.
Он отметил, что служба очень серьезно занимается безопасностью отечественных предприятий пищевой промышленности, и сегодня, благодаря мониторингу и цифровизации, Россельхознадзор имеет всю историю предприятий по аналогии с банковской и работает с теми, у кого в этой истории есть нарушения.
«
"У нас все предприятия, которые производят пищевую продукцию, - они все находятся в реестре. И это отдельная система "Цербер",... которая потом фиксирует "это предприятие выпустило продукцию", и в системе "Меркурий" электронного ветеринарного сертификата дальше пошло сопровождение. Если эта продукция подвергалась производственному контролю, внутреннему, государственному контролю, то в системе "Веста" у вас есть все протоколы по этой продукции исследований", - пояснил глава службы.
"Что значит бумажный сертификат, который выписали в Омске, который прошел из Омска до Оренбурга, потом прошел в Новосибирске? Как это найти? Сегодня очень просто все. Сегодня сделана система, по которой от поля до магазина вы можете в течение минуты найти весь путь, найти, если яйцо сегодня с антибиотиками, куда оно попало в магазины, и тут же в течение 10 минут дать оповещение, чтобы это яйцо, которое в магазинах, либо останавливалось, либо перепроверялось", - пояснил Данкверт.
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Здоровье - ОбществоОмскОренбургНовосибирскСергей ДанквертФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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