https://ria.ru/20240530/sushi-1949374040.html

Россельхознадзор предупредил любителей суши и тартара о рисках

Россельхознадзор предупредил любителей суши и тартара о рисках - РИА Новости, 30.05.2024

Россельхознадзор предупредил любителей суши и тартара о рисках

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24" рекомендует россиянам есть только в проверенных местах и в случае сомнений просить... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:21

2024-05-30T14:21

2024-05-30T14:21

здоровье - общество

омск

оренбург

новосибирск

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24" рекомендует россиянам есть только в проверенных местах и в случае сомнений просить ветеринарный сопроводительный сертификат, сам он уже много лет не ест сырое мясо и рыбу в суши - чтобы избежать рисков. "Есть в проверенных местах, и если есть какие-то сомнения, очень вежливо спросить, а есть ли ветеринарный сопроводительный или электронный сертификат", - порекомендовал он.На вопрос, ест ли он суши, Данкверт ответил, что уже 20 лет как нет, а тартар и карпаччо - "нет, вообще никогда". "Я очень четко привык к тому, что надо самому понимать, что ты себе хочешь дополнительные риски – ну, получай. Не хочешь дополнительных рисков - выбери для себя то, что тебе не только хочется, но и то, что безопасно", - пояснил глава Россельхознадзора. Он отметил, что служба очень серьезно занимается безопасностью отечественных предприятий пищевой промышленности, и сегодня, благодаря мониторингу и цифровизации, Россельхознадзор имеет всю историю предприятий по аналогии с банковской и работает с теми, у кого в этой истории есть нарушения. "У нас все предприятия, которые производят пищевую продукцию, - они все находятся в реестре. И это отдельная система "Цербер",... которая потом фиксирует "это предприятие выпустило продукцию", и в системе "Меркурий" электронного ветеринарного сертификата дальше пошло сопровождение. Если эта продукция подвергалась производственному контролю, внутреннему, государственному контролю, то в системе "Веста" у вас есть все протоколы по этой продукции исследований", - пояснил глава службы. "Что значит бумажный сертификат, который выписали в Омске, который прошел из Омска до Оренбурга, потом прошел в Новосибирске? Как это найти? Сегодня очень просто все. Сегодня сделана система, по которой от поля до магазина вы можете в течение минуты найти весь путь, найти, если яйцо сегодня с антибиотиками, куда оно попало в магазины, и тут же в течение 10 минут дать оповещение, чтобы это яйцо, которое в магазинах, либо останавливалось, либо перепроверялось", - пояснил Данкверт.

https://ria.ru/20231129/produktsiya-1912630210.html

https://ria.ru/20231227/produkty-1918487169.html

омск

оренбург

новосибирск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, омск, оренбург, новосибирск, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)