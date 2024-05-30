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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма - РИА Новости, 30.05.2024
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Религия
 
12:56 30.05.2024 (обновлено: 16:48 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/sk-1949338512.html
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма - РИА Новости, 30.05.2024
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма
Силовики задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:56
2024-05-30T16:48
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале.&quot;Задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде. Тридцатого мая 2024 года утром в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде местный житель напал на работницу трапезной и нанес ей 13 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте&quot;, — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас с подозреваемым работают следователи, устанавливаются мотивы преступления.
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московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Религия, Россия, Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма

СК задержал подозреваемого в убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде

© ГСУ СК России по Московской области/TelegramЗадержанный по обвинению в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде. 30 мая 2024 года
Задержанный по обвинению в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде. 30 мая 2024 года
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Задержанный по обвинению в убийстве работницы трапезной храма Петра и Павла в Сергиевом Посаде. 30 мая 2024 года
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале.
«

"Задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде. Тридцатого мая 2024 года утром в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде местный житель напал на работницу трапезной и нанес ей 13 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Сейчас с подозреваемым работают следователи, устанавливаются мотивы преступления.
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РелигияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
 
 
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