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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма - РИА Новости, 30.05.2024

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма

Силовики задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:56

2024-05-30T12:56

2024-05-30T16:48

московская область (подмосковье)

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происшествия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде, сообщил подмосковный главк СК в Telegram-канале."Задержан подозреваемый в убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде. Тридцатого мая 2024 года утром в храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде местный житель напал на работницу трапезной и нанес ей 13 ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас с подозреваемым работают следователи, устанавливаются мотивы преступления.

https://ria.ru/20231230/zaderzhanie-1919079199.html

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московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия