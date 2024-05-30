https://ria.ru/20240530/chulanov-1949307779.html
Эксперт назвал рейтинг ВОЗ по заболеваемости корью некорректным
Эксперт назвал рейтинг ВОЗ по заболеваемости корью некорректным - РИА Новости, 30.05.2024
Эксперт назвал рейтинг ВОЗ по заболеваемости корью некорректным
Сравнивать заболеваемость по кори в разных странах в абсолютных числах некорректно, объективную ситуацию показывают только данные по заболеваемости на 100 тысяч РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:44
2024-05-30T11:44
2024-05-30T11:44
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владимир чуланов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сравнивать заболеваемость по кори в разных странах в абсолютных числах некорректно, объективную ситуацию показывают только данные по заболеваемости на 100 тысяч населения, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. Ранее издание РБК со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили РИА Новости, что ситуация по кори в России стабилизировалась, наблюдается постепенное снижение заболеваемости, при этом из-за напряженной эпидситуации во многих странах мира риски завоза и распространения инфекции в РФ сохраняются. "Необходимо отметить, что сравнение заболеваемости между разными территориями на основании абсолютных показателей является некорректным. Для объективного сравнения уровней заболеваемости необходимо использовать стандартизованные показатели (на 100 000 населения), рассчитанные с учетом численности проживающего на территории населения", - сказал Чуланов. Он подчеркнул, что также следует учитывать отличия в диагностике и регистрации случаев заболевания корью, которые могут иметь место в разных странах. По словам специалиста, вакцинация является основным методом профилактики и защиты населения от кори. Высокий охват детского населения вакцинацией против кори позволяет не только свести к минимуму количество случаев тяжелого течения заболевания и его осложнений, но и контролировать эпидемическую ситуацию. -0-
https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949104859.html
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здоровье - общество, россия, владимир чуланов, год семьи, общество
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Чуланов, Год семьи, Общество
Эксперт назвал рейтинг ВОЗ по заболеваемости корью некорректным
Чуланов: сравнивать заболеваемость по кори в абсолютных числах некорректно
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сравнивать заболеваемость по кори в разных странах в абсолютных числах некорректно, объективную ситуацию показывают только данные по заболеваемости на 100 тысяч населения, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили РИА Новости, что ситуация по кори в России
стабилизировалась, наблюдается постепенное снижение заболеваемости, при этом из-за напряженной эпидситуации во многих странах мира риски завоза и распространения инфекции в РФ сохраняются.
"Необходимо отметить, что сравнение заболеваемости между разными территориями на основании абсолютных показателей является некорректным. Для объективного сравнения уровней заболеваемости необходимо использовать стандартизованные показатели (на 100 000 населения), рассчитанные с учетом численности проживающего на территории населения", - сказал Чуланов.
Он подчеркнул, что также следует учитывать отличия в диагностике и регистрации случаев заболевания корью, которые могут иметь место в разных странах.
По словам специалиста, вакцинация является основным методом профилактики и защиты населения от кори. Высокий охват детского населения вакцинацией против кори позволяет не только свести к минимуму количество случаев тяжелого течения заболевания и его осложнений, но и контролировать эпидемическую ситуацию. -0-