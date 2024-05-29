https://ria.ru/20240529/putin-1949127545.html
Путин подписал закон об освобождении тяжелобольных осужденных
Путин подписал закон об освобождении тяжелобольных осужденных - РИА Новости, 29.05.2024
Путин подписал закон об освобождении тяжелобольных осужденных
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий немедленное исполнение постановления суда в части освобождения осужденного от отбывания... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:24
2024-05-29T14:24
2024-05-29T14:24
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий немедленное исполнение постановления суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде, согласно законодательству, тяжелобольные осужденные незамедлительно не освобождались после принятия судом такого решения, а ожидали истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование и рассмотрение судом апелляционной инстанции представления другой стороны. Кроме того, законом вносятся изменения, определяющие, что если в таких случаях самостоятельное обращение осужденного в суд невозможно, то представление об освобождении от наказания вносит начальник учреждения или органа, исполняющего наказание (прежде данным правом обладает только сам заключенный).
https://ria.ru/20240529/putin-1949119424.html
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здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об освобождении тяжелобольных осужденных
Путин подписал закон об освобождении тяжелобольных осужденных по решению суда
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий немедленное исполнение постановления суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде, согласно законодательству, тяжелобольные осужденные незамедлительно не освобождались после принятия судом такого решения, а ожидали истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование и рассмотрение судом апелляционной инстанции представления другой стороны.
Кроме того, законом вносятся изменения, определяющие, что если в таких случаях самостоятельное обращение осужденного в суд невозможно, то представление об освобождении от наказания вносит начальник учреждения или органа, исполняющего наказание (прежде данным правом обладает только сам заключенный).