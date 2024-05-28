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В России разработали метод диагностики лимфоузлов при раке молочной железы
В России разработали метод диагностики лимфоузлов при раке молочной железы - РИА Новости, 28.05.2024
В России разработали метод диагностики лимфоузлов при раке молочной железы
Метод экспресс-диагностики лимфоузлов при раке молочной железы разработали ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), сообщает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:21
2024-05-28T15:21
2024-05-28T15:51
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости. Метод экспресс-диагностики лимфоузлов при раке молочной железы разработали ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), сообщает пресс-служба вуза в Telegram-канале. "Рак молочной железы остаётся одним из самых распространенных видов рака у женщин во всём мире, при этом "золотым стандартом" диагностики считается гистологическое исследование, занимающее до двух недель. Оптическая экспресс-биопсия на основе флуоресцентного макроимиджинга с временным разрешением позволяет за считанные минуты отличить здоровые лимфоузлы от патологичных. При этом не требуется затрат на расходные материалы, которые нужны при гистологии", - говорится в сообщении. Новый метод экспресс-биопсии и разработанная система макроимиджинга уже показали свою эффективность на образцах сигнальных лимфоузлов, взятых у 47 пациенток Нижегородского онкодиспансера с раком молочной железы. "В онкодиспансере ежегодно выполняется более 1000 операций при опухолях молочной железы, но биопсия сигнальных лимфатических узлов используется и при широком спектре опухолей других локализаций. Сейчас мы ограничены временем проведения морфологического исследования и его большой стоимостью. Разработка нижегородских ученых позволяет в разы ускорить проведение этих исследований", — цитирует пресс-служба слова главного врача Нижегородского онкодиспансера Сергея Гамаюнова. Отмечается, что в дальнейшем ученые планируют использовать систему для исследования опухолей других локализаций, а к обработке массива привлекут искусственный интеллект, адаптировав систему для использования в клинике.
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россия, рак груди, здоровье - общество, здравоохранение, нижний новгород
Наука, Россия, Рак груди, Здоровье - Общество, Здравоохранение, Нижний Новгород
В России разработали метод диагностики лимфоузлов при раке молочной железы
В ПИМУ разработали метод диагностики лимфоузлов при раке молочной железы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая — РИА Новости.
Метод экспресс-диагностики лимфоузлов при раке молочной железы разработали ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), сообщает пресс-служба вуза в Telegram-канале
.
"Рак молочной железы остаётся одним из самых распространенных видов рака у женщин во всём мире, при этом "золотым стандартом" диагностики считается гистологическое исследование, занимающее до двух недель. Оптическая экспресс-биопсия на основе флуоресцентного макроимиджинга с временным разрешением позволяет за считанные минуты отличить здоровые лимфоузлы от патологичных. При этом не требуется затрат на расходные материалы, которые нужны при гистологии", - говорится в сообщении.
Новый метод экспресс-биопсии и разработанная система макроимиджинга уже показали свою эффективность на образцах сигнальных лимфоузлов, взятых у 47 пациенток Нижегородского онкодиспансера с раком молочной железы.
"В онкодиспансере ежегодно выполняется более 1000 операций при опухолях молочной железы, но биопсия сигнальных лимфатических узлов используется и при широком спектре опухолей других локализаций. Сейчас мы ограничены временем проведения морфологического исследования и его большой стоимостью. Разработка нижегородских ученых позволяет в разы ускорить проведение этих исследований", — цитирует пресс-служба слова главного врача Нижегородского онкодиспансера Сергея Гамаюнова.
Отмечается, что в дальнейшем ученые планируют использовать систему для исследования опухолей других локализаций, а к обработке массива привлекут искусственный интеллект, адаптировав систему для использования в клинике.