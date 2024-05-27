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Дорого и долго: как изменились правила выдачи виз россиянам

Какие страны проще всего выдают визы россиянам

Дорого и долго: как изменились правила выдачи виз россиянам

Шенгенские визы в июне подорожают на 12 процентов, при этом получить их по-прежнему непросто. В прошлом году каждому десятому россиянину отказали, следует из... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

2024-05-27T11:55

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Шенгенские визы в июне подорожают на 12 процентов, при этом получить их по-прежнему непросто. В прошлом году каждому десятому россиянину отказали, следует из отчета Еврокомиссии. Консульства каких стран чаще всего ставят мультишенген, сколько времени заложить на оформление документов, какие изменения учитывать при подготовке к летнему отпуску и как избежать неприятностей — в материале РИА Новости.Цена растетС 11 июня с 80 до 90 евро, то есть на 12 процентов, вырастет стоимость шенгенской визы для взрослых, и с 40 до 45 евро — для детей от шести до 12 лет. Об этом сообщило Министерство иностранных и европейских дел Словении, но также и в других странах ЕС, отмечает АТОР. Подорожание подтвердило и посольство Франции.Это не стало неожиданностью: проект о повышении визовых сборов обнародовали еще в феврале 2024-го. Он касался стран, с которыми у ЕС нет соглашения об упрощенном визовом режиме. Россия в их числе с сентября 2022-го.В 2023-м россияне подали 520 тысяч заявлений на оформление шенгена. При этом 10,6 процента или 54 тысячи просителей получили отказы, сообщает Еврокомиссия. Число многократных виз — 49 процентов, хотя в 2022-м их доля достигала 72%.Для справки: в 2019-м россияне подали 4,1 миллиона заявлений и лишь в 1,5 процента случаев последовал отказ.Специфика лояльности"Самыми лояльными и доброжелательными в плане выдачи виз гражданам России, соблюдающим все требования консульства, остаются Италия, Франция, Испания и Греция", — перечисляет исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев.Причем первые три в этом списке нередко предоставляют многоразовые разрешения на въезд, отмечает автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд."Ранее визы выдавали по накопительной системе. Заявители понимали, что после однократной и двукратной могут рассчитывать на мультишенген на срок от шести месяцев, — объясняет Сергеев. — Сейчас большинству туристов ставят однократные разрешения под даты поездки, часто выдают на один и три месяца. Годовые и двухлетние стали большой редкостью".Но специфика все же есть. "Италия охотнее дает мультишенген тем, кто "обкатал" их же визу ранее. Если это "случайные" клиенты, консульство менее лояльно", — говорит Валд.Дипломаты Греции и Венгрии требуют от заявителей заранее выкупать авиабилеты и оплачивать отели. "Если туристы спешат и до вылета остается не очень много времени, тогда можно обратиться в консульства этих стран. У них несложно найти слоты на подачу документов, поскольку визу ставят чаще всего только на даты поездки. Средний срок рассмотрения документов — десять дней", — уточняет Валд.Все остальные страны менее лояльны, говорят эксперты. Например, Германия требует страховку, купленную в ЕС у местных страховых компаний, и выписку о наличии средств не из российского банка, а из кредитного учреждения европейской страны.Норвегия с весны 2022-го редко выдавала визы россиянам, а теперь и вовсе сообщила о запрете въезда для туристов.Длинные сроки"Делайте визы заранее. Начать в мае, планируя поездку на июнь, — нереально. Надо закладывать на ожидание записи две-четыре недели и еще три-четыре — на рассмотрение документов", — рекомендует Валд.Чтобы не нервничать, сейчас стоит заняться визовым вопросом тем, кто готовится к поездке в августе или осенью.Пакеты требуемых документов у всех консульств стран ЕС примерно одинаковые. Франция считается более лояльной, потому что дипломаты не требуют выписку со счета о движении средств. "Достаточно справки об остатке денег на счете. Это хорошо для тех, кто не живет в России постоянно и не может доказать движение денег на счету, а также тех, кто редко платит картой и у кого маленькие обороты", — отмечает Валд.Записаться на подачу документов непросто. Открытых слотов для получения визы во Францию и Испанию мало, сайт приходится часто мониторить. Все консульства просят закладывать полтора-два месяца на оформление визы, добавляет Сергеев."Самые высокие требования к российским туристам сейчас у итальянцев: они просят показать на счету минимум 500 тысяч рублей на неделю поездки на одного путешественника, — рассказывает он. — У остальных дипломатов требования примерно такие: на счету должно быть достаточно денег для оплаты перелета, проживания и суточных расходов из расчета не менее 110 евро на день и не менее 350 тысяч рублей на неделю".Причины для отказаКаждому десятому заявителю из России в прошлом году отказали в выдаче шенгена. Причин тому может быть много.Не всегда туристы разумно бронируют маршрут: город прилета, вылета и бронь отеля могут не совпадать. "К примеру, прилет в Рим, а гостиница заказана в Милане. Это вызывает вопросы", — обращает внимание Валд.Часто отказывают молодым мужчинам и девушкам, которые не имеют особой привязки к родине, то есть, если они не в браке и не работают. "Консульство расценивает таких заявителей как потенциальных мигрантов", — говорит Сергеев.Недостаточность или переизбыток средств на счетах тоже может закрыть возможность визита в ЕС. Иногда дипломатам кажется, что турист не может позволить себе столь дорогой отдых. "Например, если траты на билеты и гостиницы — 300 тысяч рублей, а путешественник зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц, — поясняет Валд. — Еще вариант: зарплата 30 тысяч, а на счету пять миллионов рублей. Консульские сотрудники могут предположить, что заявитель продал все имущество и не собирается возвращаться домой".Оплата гостиницы на несколько недель или месяцев и выкупленные авиабилеты — тоже не гарантия получения заветной вклейки в паспорт. Дело в том, что россияне могут находиться в ЕС до 90 дней за полугодие. Визы, выданные на две-три недели, не позволяют их переквалифицировать, чтобы остаться в стране. "Такая история характерна для Испании, где работает так называемая "программа оседлости", когда человек въехал в страну, прожил — даже нелегально — три года, может доказать срок пребывания в стране и затем получить вид на жительство", — рассказывает Валд.От трети до четверти заявок россиян на визу отклоняют консульства Мальты, Эстонии, Швеции, Австрии и Германии, следует из материалов Еврокомиссии.Болгария и Шри-ЛанкаВесной Болгария и Румыния вступили в Шенгенскую зону и объявили, что с 1 апреля начнут выдавать шенген. Но пока Болгария принимает документы только на национальную визу, причем для ее получения теперь нужно сдавать биометрию, а записаться можно лишь два раза в месяц, сообщили АТОР в визовом центре VFS Global.Шри-Ланка до 31 мая 2024 года продлила выдачу бесплатных электронных виз российским туристам, приехавшим в страну на срок до 30 дней. До въезда в страну нужно заполнить специальную заявку.

https://ria.ru/20240520/viza-1947299430.html

https://ria.ru/20240522/shengen-1947626171.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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