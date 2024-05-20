https://ria.ru/20240520/viza-1947299430.html

Стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов

Стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов - РИА Новости, 20.05.2024

Стоимость шенгенской визы вырастет на 12 процентов

Шенгенская виза подорожает с 11 июня на 12%, стоимость составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет, говорится в релизе... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T22:18

2024-05-20T22:18

2024-05-20T22:18

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Шенгенская виза подорожает с 11 июня на 12%, стоимость составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет, говорится в релизе Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение министерства иностранных и европейских дел Словении. "Министерство иностранных и европейских дел Словении 20 мая сообщило о повышении с 11 июня визовых сборов за оформление шенгенских виз", - говорится в релизе. "Европейская комиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы во всем мире на 12%. Повышение будет применяться во всем мире с 11 июня 2024 года. Стоимость новой шенгенской визы составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет", - приводит АТОР сообщение словенского ведомства. АТОР добавляет, что комиссия Евросоюза пока не делала никаких заявлений относительно даты повышения, но опубликует изменение в своем официальном журнале к концу этой недели. Соответствующий проект о повышении визовых сборов был представлен в феврале 2024 года. В материале указывается, что каждые три года Комиссии ЕС поручается оценить, необходимо ли пересмотреть визовые сборы, учитывая "объективные критерии", такие как уровень инфляции в ЕС и средние зарплаты государственных служащих. По мнению Еврокомиссии, в этом году такие критерии есть, поэтому из-за уровня инфляции в ЕС пересмотр сборов назрел. АТОР добавляет, что, по данным ЕК, общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 миллиона, что на 37% больше, чем в 2022 году. Граждане Китая чаще всего обращались за визой (1,1 миллиона), Россия замкнула топ-5 (520 тысяч обращений). В 2023 году россиянам было выдано почти 449 тысяч шенгенских виз, в том числе 221 тысяча многократных (49,2%). В 10% случаев российским заявителям в визе было отказано.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, словения, китай, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, еврокомиссия