https://ria.ru/20240522/shengen-1947626171.html

Посольство Франции подтвердило рост стоимости шенгенской визы

Посольство Франции подтвердило рост стоимости шенгенской визы - РИА Новости, 22.05.2024

Посольство Франции подтвердило рост стоимости шенгенской визы

В посольстве Франции в РФ подтвердили РИА Новости, что с 11 июня этого года стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых, 45 евро для детей от 6 РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:34

2024-05-22T12:34

2024-05-22T12:57

новости - туризм

словения

шенгенская зона

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152469/61/1524696151_0:89:3068:1815_1920x0_80_0_0_f9323e3dcbd8c3349bef0e7b55478288.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В посольстве Франции в РФ подтвердили РИА Новости, что с 11 июня этого года стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых, 45 евро для детей от 6 до 12 лет."Условия выдачи шенгенских виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждой страной в отдельности. Страны Шенгенской зоны применяют эти правила единым образом", - указали в дипмиссии."С 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет", - добавили там.В посольстве Греции на соответствующий запрос РИА Новости также подтвердили информацию о повышении стоимости шенгенской визы для всех категорий граждан третьих стран, желающих ее оформить.Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение министерства иностранных и европейских дел Словении распространила релиз, где сообщила о подорожании визы с 11 июня на 12%.

https://ria.ru/20240510/visa-1945131735.html

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, словения, шенгенская зона, ассоциация туроператоров россии (атор)