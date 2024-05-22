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Посольство Франции подтвердило рост стоимости шенгенской визы - РИА Новости, 22.05.2024
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12:34 22.05.2024 (обновлено: 12:57 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/shengen-1947626171.html
Посольство Франции подтвердило рост стоимости шенгенской визы
Посольство Франции подтвердило рост стоимости шенгенской визы - РИА Новости, 22.05.2024
Посольство Франции подтвердило рост стоимости шенгенской визы
В посольстве Франции в РФ подтвердили РИА Новости, что с 11 июня этого года стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых, 45 евро для детей от 6 РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:34
2024-05-22T12:57
новости - туризм
словения
шенгенская зона
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В посольстве Франции в РФ подтвердили РИА Новости, что с 11 июня этого года стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых, 45 евро для детей от 6 до 12 лет."Условия выдачи шенгенских виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждой страной в отдельности. Страны Шенгенской зоны применяют эти правила единым образом", - указали в дипмиссии."С 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет", - добавили там.В посольстве Греции на соответствующий запрос РИА Новости также подтвердили информацию о повышении стоимости шенгенской визы для всех категорий граждан третьих стран, желающих ее оформить.Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение министерства иностранных и европейских дел Словении распространила релиз, где сообщила о подорожании визы с 11 июня на 12%.
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новости - туризм, словения, шенгенская зона, ассоциация туроператоров россии (атор)
Новости - Туризм, Словения, Шенгенская зона, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Посольство Франции подтвердило рост стоимости шенгенской визы

Посольство Франции: стоимость шенгенской визы с 11 июня увеличится до 90 евро

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание посольства Франции
Здание посольства Франции - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание посольства Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В посольстве Франции в РФ подтвердили РИА Новости, что с 11 июня этого года стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых, 45 евро для детей от 6 до 12 лет.
"Условия выдачи шенгенских виз определяются Шенгенским визовым кодексом, а не каждой страной в отдельности. Страны Шенгенской зоны применяют эти правила единым образом", - указали в дипмиссии.
"С 11 июня стоимость шенгенской визы увеличится до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет", - добавили там.
В посольстве Греции на соответствующий запрос РИА Новости также подтвердили информацию о повышении стоимости шенгенской визы для всех категорий граждан третьих стран, желающих ее оформить.
Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение министерства иностранных и европейских дел Словении распространила релиз, где сообщила о подорожании визы с 11 июня на 12%.
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