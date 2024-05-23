https://ria.ru/20240523/norvegiya-1947800161.html

Норвегия запретит въезд для российских туристов

Норвегия запретит въезд для российских туристов - РИА Новости, 23.05.2024

Норвегия запретит въезд для российских туристов

Норвегия ужесточит ограничения на въезд для россиян, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте норвежского правительства. РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T08:09

2024-05-23T08:09

2024-05-23T12:11

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норвегия

россия

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Норвегия ужесточит ограничения на въезд для россиян, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте норвежского правительства. "Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в Норвегию при пересечении границы", — говорится в документе.Новые правила вступят в силу 29 мая. Они распространяются и на тех, кто получил визу от других стран шенгенской зоны.Исключение могут сделать для тех, кто приезжает в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учебу."Власти Норвегии внимательно следят за ситуацией на границе и пересечениями границы в погранпункте Стурскуг и готовы принять меры в случае необходимости", — подчеркивается в заявлении.В Кремле, комментируя ситуацию, решение норвежских властей назвали дискриминационным, на которое последует ответ. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве сожалеют, что Осло идет на ухудшение двусторонних отношений. В Ассоциации туроператоров России отметили, что Норвегия с весны 2022 года практически не выдает россиянам туристические визы.В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, что сделало получение шенгенских виз более длительным, сложным и дорогим. Кроме того, граничащим с Россией странам разрешили ограничивать въезд россиян на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия закрыли границы для российских туристов.Норвегия не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении.

https://ria.ru/20240423/puteshestviya-1941528495.html

https://ria.ru/20240520/viza-1947299430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

норвегия, россия, новости - туризм