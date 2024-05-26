https://ria.ru/20240526/rossiya-1948442749.html
Патриарх Кирилл рассказал, почему богатые страны завидуют России
Патриарх Кирилл рассказал, почему богатые страны завидуют России - РИА Новости, 26.05.2024
Патриарх Кирилл рассказал, почему богатые страны завидуют России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию привлекательной альтернативой цивилизационного развития для людей, осознающих духовный кризис Запада. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:10
2024-05-26T14:10
2024-05-26T14:42
религия
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию привлекательной альтернативой цивилизационного развития для людей, осознающих духовный кризис Запада."Россия — одна из стран, которой завидуют. Мы сильны экономически, географически, имею в виду огромное наше пространство. Россия стала привлекательной альтернативой цивилизационного развития", — сказал он в проповеди после литургии в главном храме вооруженных сил.По словам предстоятеля РПЦ, люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, все больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны. "Россия сочетает научный и технологический прогресс, экономическое развитие, возрождение веры в сердцах людей", — добавил патриарх. Симбиоз силы науки, технологий вооруженных сил с глубокой верой являются выражением предельной силы нации, которой все по плечу — и победы на поле брани, и все другие победы, заключил предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл рассказал, почему богатые страны завидуют России
Патриарх Кирилл: Россия стала альтернативой цивилизационного развития
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию привлекательной альтернативой цивилизационного развития для людей, осознающих духовный кризис Запада.
"Россия — одна из стран, которой завидуют. Мы сильны экономически, географически, имею в виду огромное наше пространство. Россия стала привлекательной альтернативой цивилизационного развития", — сказал он в проповеди после литургии в главном храме вооруженных сил.
По словам предстоятеля РПЦ
, люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, все больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны.
"Россия сочетает научный и технологический прогресс, экономическое развитие, возрождение веры в сердцах людей", — добавил патриарх.
Симбиоз силы науки, технологий вооруженных сил с глубокой верой являются выражением предельной силы нации, которой все по плечу — и победы на поле брани, и все другие победы, заключил предстоятель РПЦ.