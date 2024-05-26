https://ria.ru/20240526/rossiya-1948442749.html

Патриарх Кирилл рассказал, почему богатые страны завидуют России

Патриарх Кирилл рассказал, почему богатые страны завидуют России - РИА Новости, 26.05.2024

Патриарх Кирилл рассказал, почему богатые страны завидуют России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию привлекательной альтернативой цивилизационного развития для людей, осознающих духовный кризис Запада. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:10

2024-05-26T14:10

2024-05-26T14:42

религия

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию привлекательной альтернативой цивилизационного развития для людей, осознающих духовный кризис Запада."Россия — одна из стран, которой завидуют. Мы сильны экономически, географически, имею в виду огромное наше пространство. Россия стала привлекательной альтернативой цивилизационного развития", — сказал он в проповеди после литургии в главном храме вооруженных сил.По словам предстоятеля РПЦ, люди, осознавшие глубину духовного и нравственного кризиса богатых стран, все больше внимания обращают на удивительный опыт нашей страны. "Россия сочетает научный и технологический прогресс, экономическое развитие, возрождение веры в сердцах людей", — добавил патриарх. Симбиоз силы науки, технологий вооруженных сил с глубокой верой являются выражением предельной силы нации, которой все по плечу — и победы на поле брани, и все другие победы, заключил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), патриарх кирилл (владимир гундяев)