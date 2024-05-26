https://ria.ru/20240526/operatsiya-1948445781.html
В России провели уникальную операцию по извлечению натовской пули из сердца
В России провели уникальную операцию по извлечению натовской пули из сердца - РИА Новости, 26.05.2024
В России провели уникальную операцию по извлечению натовской пули из сердца
Специалисты центра кардиохирургии Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T14:33
2024-05-26T14:33
2024-05-26T15:59
александр лищук
россия
здоровье - общество
центральный военный клинический госпиталь имени вишневского
нии хирургии имени вишневского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/70/1549777012_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_a657fde39b7280dc0ccd331a0fe422b7.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Специалисты центра кардиохирургии Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули натовского калибра из сердца раненого военнослужащего. Об этом рассказал начальник центра кардиохирургии Александр Лищук на научно-практической конференции "Боевая травма — 2024". "Натовская пуля (со смещенным центром тяжести) пробила правый желудочек. Были полностью разрушены сосуды, сердце пришлось останавливать. Кроме того, что мы удалили пулю, мы удалили оттуда все ткани, потому что пуля пробила частично бронежилет и занесла с собой туда и ткани от него, и ткани одежды", — сказал он. Операция заняла около двух часов и прошла успешно. По словам Лищука, через три месяца боец вернулся в строй."Это уникальный случай в моей жизни. Хотя мы удалили шесть пуль, и все ребята остались живы", — сказал кардиохирург, отметив, что благодаря уникальной гибридной операционной, созданной в госпитале имени Вишневского, уже удалось выполнить множество операций. Лищук рассказал также об операциях по извлечению осколков от снарядов РСЗО HIMARS. "Мы доставали такие шарики. Они причиняют много вреда, потому что потом возникает воспалительный процесс, нагноение и септические повреждения. Поэтому их нужно удалять в тихий период, когда человеку можно оказать помощь при кровотечении, остановить его и уже удалять их потом", — объяснил специалист. Он подчеркнул, что это позволяет возвращать людям жизнь, а самих людей — к работе.
https://ria.ru/20231221/operatsiya-1917121608.html
https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/70/1549777012_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_10966db087b6070ac8e05a1cdf259e15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лищук, россия, здоровье - общество, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, нии хирургии имени вишневского
Александр Лищук, Россия, Здоровье - Общество, Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского, НИИ хирургии имени Вишневского
В России провели уникальную операцию по извлечению натовской пули из сердца
Кардиохирурги ЦВКГ Вишневского удалили натовскую пулю со смещенным центром
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Специалисты центра кардиохирургии Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули натовского калибра из сердца раненого военнослужащего. Об этом рассказал начальник центра кардиохирургии Александр Лищук на научно-практической конференции "Боевая травма — 2024".
"Натовская пуля (со смещенным центром тяжести) пробила правый желудочек. Были полностью разрушены сосуды, сердце пришлось останавливать. Кроме того, что мы удалили пулю, мы удалили оттуда все ткани, потому что пуля пробила частично бронежилет и занесла с собой туда и ткани от него, и ткани одежды", — сказал он.
Операция заняла около двух часов и прошла успешно. По словам Лищука, через три месяца боец вернулся в строй.
"Это уникальный случай в моей жизни. Хотя мы удалили шесть пуль, и все ребята остались живы", — сказал кардиохирург, отметив, что благодаря уникальной гибридной операционной, созданной в госпитале имени Вишневского, уже удалось выполнить множество операций.
Лищук рассказал также об операциях по извлечению осколков от снарядов РСЗО HIMARS.
"Мы доставали такие шарики. Они причиняют много вреда, потому что потом возникает воспалительный процесс, нагноение и септические повреждения. Поэтому их нужно удалять в тихий период, когда человеку можно оказать помощь при кровотечении, остановить его и уже удалять их потом", — объяснил специалист.
Он подчеркнул, что это позволяет возвращать людям жизнь, а самих людей — к работе.