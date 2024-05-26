https://ria.ru/20240526/operatsiya-1948445781.html

В России провели уникальную операцию по извлечению натовской пули из сердца

В России провели уникальную операцию по извлечению натовской пули из сердца - РИА Новости, 26.05.2024

В России провели уникальную операцию по извлечению натовской пули из сердца

Специалисты центра кардиохирургии Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:33

2024-05-26T14:33

2024-05-26T15:59

александр лищук

россия

здоровье - общество

центральный военный клинический госпиталь имени вишневского

нии хирургии имени вишневского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154977/70/1549777012_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_a657fde39b7280dc0ccd331a0fe422b7.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Специалисты центра кардиохирургии Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского провели уникальную операцию по извлечению пули натовского калибра из сердца раненого военнослужащего. Об этом рассказал начальник центра кардиохирургии Александр Лищук на научно-практической конференции "Боевая травма — 2024". "Натовская пуля (со смещенным центром тяжести) пробила правый желудочек. Были полностью разрушены сосуды, сердце пришлось останавливать. Кроме того, что мы удалили пулю, мы удалили оттуда все ткани, потому что пуля пробила частично бронежилет и занесла с собой туда и ткани от него, и ткани одежды", — сказал он. Операция заняла около двух часов и прошла успешно. По словам Лищука, через три месяца боец вернулся в строй."Это уникальный случай в моей жизни. Хотя мы удалили шесть пуль, и все ребята остались живы", — сказал кардиохирург, отметив, что благодаря уникальной гибридной операционной, созданной в госпитале имени Вишневского, уже удалось выполнить множество операций. Лищук рассказал также об операциях по извлечению осколков от снарядов РСЗО HIMARS. "Мы доставали такие шарики. Они причиняют много вреда, потому что потом возникает воспалительный процесс, нагноение и септические повреждения. Поэтому их нужно удалять в тихий период, когда человеку можно оказать помощь при кровотечении, остановить его и уже удалять их потом", — объяснил специалист. Он подчеркнул, что это позволяет возвращать людям жизнь, а самих людей — к работе.

https://ria.ru/20231221/operatsiya-1917121608.html

https://ria.ru/20240526/boets-1948393962.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр лищук, россия, здоровье - общество, центральный военный клинический госпиталь имени вишневского, нии хирургии имени вишневского