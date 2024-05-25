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Эндокринолог рассказала о пользе красного вина - РИА Новости, 25.05.2024
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03:07 25.05.2024
https://ria.ru/20240525/endokrinolog-1948275392.html
Эндокринолог рассказала о пользе красного вина
Эндокринолог рассказала о пользе красного вина - РИА Новости, 25.05.2024
Эндокринолог рассказала о пользе красного вина
Красное вино может быть полезнее белого за счет содержания ресвератрола - вещества, укрепляющего стенки сосудов и снижающего артериальное давление, рассказала... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-25T03:07
2024-05-25T03:07
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Красное вино может быть полезнее белого за счет содержания ресвератрола - вещества, укрепляющего стенки сосудов и снижающего артериальное давление, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова. "Скорее всего, пользы при употреблении красного вина будет больше, чем у белого вина. Красное вино содержит больше ресвератрола", - отметила Балашова. Врач пояснила, что ресвератрол – это вещество, которое укрепляет стенки сосудов, снижает артериальное давление и оказывает противовоспалительный, антиоксидантный и омолаживающий эффект. Однако, чтобы получить суточную норму ресвератрола, необходимо выпить около 7 литров вина, поэтому эндокринолог не рекомендует потреблять красное вино ради мнимой пользы. "Просто чтобы получить его в нужном количестве, надо 7 литров вина в день выпивать – это невозможно", - сказала Балашова. Она отметила, что кроме винограда есть еще много полезных ягод, наиболее полезной для сосудов врач назвала чернику.
https://ria.ru/20240525/vino-1948269298.html
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общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
Эндокринолог рассказала о пользе красного вина

Эндокринолог Балашова: красное вино может быть полезным за счет ресвератрола

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБокал вина
Бокал вина - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Красное вино может быть полезнее белого за счет содержания ресвератрола - вещества, укрепляющего стенки сосудов и снижающего артериальное давление, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог, научный сотрудник Клинического института им. М. Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова.
"Скорее всего, пользы при употреблении красного вина будет больше, чем у белого вина. Красное вино содержит больше ресвератрола", - отметила Балашова.
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Врач пояснила, что ресвератрол – это вещество, которое укрепляет стенки сосудов, снижает артериальное давление и оказывает противовоспалительный, антиоксидантный и омолаживающий эффект.
Однако, чтобы получить суточную норму ресвератрола, необходимо выпить около 7 литров вина, поэтому эндокринолог не рекомендует потреблять красное вино ради мнимой пользы.
"Просто чтобы получить его в нужном количестве, надо 7 литров вина в день выпивать – это невозможно", - сказала Балашова.
Она отметила, что кроме винограда есть еще много полезных ягод, наиболее полезной для сосудов врач назвала чернику.
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