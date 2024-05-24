https://ria.ru/20240524/nikab-1948087723.html

ДУМ может поддержать предложение по запрету никаба, заявил муфтий Москвы

ДУМ может поддержать предложение по запрету никаба, заявил муфтий Москвы - РИА Новости, 24.05.2024

ДУМ может поддержать предложение по запрету никаба, заявил муфтий Москвы

Духовное управление мусульман (ДУМ) России поддержит запрет ношения никаба, если власти докажут его связь с рисками экстремизма, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T12:16

2024-05-24T12:16

2024-05-24T15:11

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) России поддержит запрет ношения никаба, если власти докажут его связь с рисками экстремизма, заявил РИА Новости заместитель председателя ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Так он отреагировал на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России эту традиционную мусульманскую одежду, которая полностью закрывают лицо женщины, оставляя открытыми только глаза. "Если официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма, и, как итог, запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан, то ДУМ Российской Федерации, безусловно, примет решение поддержать предложение главы СПЧ Валерия Фадеева", — сказал Аляутдинов. По его словам, ДУМ всегда открыто к диалогу, особенно в вопросах, касающихся обеспечения безопасности граждан. "Все наши опасения по запрету никаба были выдвинуты с целью не допустить раскола в обществе и антироссийской пропаганды со стороны западных стран, особенно ввиду тенденции укрепления международных отношений со странами Востока. На недавнем экономическом саммите в Казани, например, приняли участие женщины из мусульманских стран в никабах", — добавил муфтий. Он отметил, что Россия — светское государство, а ДУМ не пропагандирует ношение никаба. "Мы считаем, что в современном обществе более правильным будет сделать выбор в пользу традиционного хиджаба, соответствующего требованиям ислама. К примеру, моя жена и дочь никаб не носят", — сообщил Аляутдинов. Муфтий выразил возмущение тем, что в комментариях в соцсетях его обвиняют в радикализме."Почти за четверть века службы в общине все мои проповеди находятся в открытом доступе, каждый желающий их может прослушать и проанализировать. Все наши проекты и социальная деятельность говорят за себя: они направлены на распространение духовно-нравственных принципов и укрепление единства внутри общества", — заключил он.По словам Фадеева, вопрос о запрете никаба будет обсуждаться с представителями традиционного ислама и региональных властей. Муфтии, со своей стороны, заявили, что ношение никаба не пропагандируется в России, а духовные управления мусульман выступают за выбор мусульманками одежды, соответствующей базовым требованиям религии.

https://ria.ru/20240522/nikab-1947549610.html

https://ria.ru/20231204/frantsiya-1913609325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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