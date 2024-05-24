https://ria.ru/20240524/nikab-1948087723.html
ДУМ может поддержать предложение по запрету никаба, заявил муфтий Москвы
ДУМ может поддержать предложение по запрету никаба, заявил муфтий Москвы - РИА Новости, 24.05.2024
ДУМ может поддержать предложение по запрету никаба, заявил муфтий Москвы
Духовное управление мусульман (ДУМ) России поддержит запрет ношения никаба, если власти докажут его связь с рисками экстремизма, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T12:16
2024-05-24T12:16
2024-05-24T15:11
религия
россия
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валерий фадеев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) России поддержит запрет ношения никаба, если власти докажут его связь с рисками экстремизма, заявил РИА Новости заместитель председателя ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Так он отреагировал на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России эту традиционную мусульманскую одежду, которая полностью закрывают лицо женщины, оставляя открытыми только глаза. "Если официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма, и, как итог, запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан, то ДУМ Российской Федерации, безусловно, примет решение поддержать предложение главы СПЧ Валерия Фадеева", — сказал Аляутдинов. По его словам, ДУМ всегда открыто к диалогу, особенно в вопросах, касающихся обеспечения безопасности граждан. "Все наши опасения по запрету никаба были выдвинуты с целью не допустить раскола в обществе и антироссийской пропаганды со стороны западных стран, особенно ввиду тенденции укрепления международных отношений со странами Востока. На недавнем экономическом саммите в Казани, например, приняли участие женщины из мусульманских стран в никабах", — добавил муфтий. Он отметил, что Россия — светское государство, а ДУМ не пропагандирует ношение никаба. "Мы считаем, что в современном обществе более правильным будет сделать выбор в пользу традиционного хиджаба, соответствующего требованиям ислама. К примеру, моя жена и дочь никаб не носят", — сообщил Аляутдинов. Муфтий выразил возмущение тем, что в комментариях в соцсетях его обвиняют в радикализме."Почти за четверть века службы в общине все мои проповеди находятся в открытом доступе, каждый желающий их может прослушать и проанализировать. Все наши проекты и социальная деятельность говорят за себя: они направлены на распространение духовно-нравственных принципов и укрепление единства внутри общества", — заключил он.По словам Фадеева, вопрос о запрете никаба будет обсуждаться с представителями традиционного ислама и региональных властей. Муфтии, со своей стороны, заявили, что ношение никаба не пропагандируется в России, а духовные управления мусульман выступают за выбор мусульманками одежды, соответствующей базовым требованиям религии.
https://ria.ru/20240522/nikab-1947549610.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, москва, казань, валерий фадеев, ильдар аляутдинов, религия, ислам, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Религия, Россия, Москва, Казань, Валерий Фадеев, Ильдар Аляутдинов, Религия, Ислам, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
ДУМ может поддержать предложение по запрету никаба, заявил муфтий Москвы
Аляутдинов: ДУМ может поддержать предложение главы СПЧ Фадеева по запрету никаба
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) России поддержит запрет ношения никаба, если власти докажут его связь с рисками экстремизма, заявил РИА Новости заместитель председателя ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Так он отреагировал на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России эту традиционную мусульманскую одежду, которая полностью закрывают лицо женщины, оставляя открытыми только глаза.
"Если официальными органами будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма, и, как итог, запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан, то ДУМ Российской Федерации, безусловно, примет решение поддержать предложение главы СПЧ Валерия Фадеева", — сказал Аляутдинов.
По его словам, ДУМ всегда открыто к диалогу, особенно в вопросах, касающихся обеспечения безопасности граждан.
"Все наши опасения по запрету никаба были выдвинуты с целью не допустить раскола в обществе и антироссийской пропаганды со стороны западных стран, особенно ввиду тенденции укрепления международных отношений со странами Востока. На недавнем экономическом саммите в Казани
, например, приняли участие женщины из мусульманских стран в никабах", — добавил муфтий.
Он отметил, что Россия — светское государство, а ДУМ не пропагандирует ношение никаба.
"Мы считаем, что в современном обществе более правильным будет сделать выбор в пользу традиционного хиджаба, соответствующего требованиям ислама. К примеру, моя жена и дочь никаб не носят", — сообщил Аляутдинов.
Муфтий выразил возмущение тем, что в комментариях в соцсетях его обвиняют в радикализме.
"Почти за четверть века службы в общине все мои проповеди находятся в открытом доступе, каждый желающий их может прослушать и проанализировать. Все наши проекты и социальная деятельность говорят за себя: они направлены на распространение духовно-нравственных принципов и укрепление единства внутри общества", — заключил он.
По словам Фадеева, вопрос о запрете никаба будет обсуждаться с представителями традиционного ислама и региональных властей. Муфтии, со своей стороны, заявили, что ношение никаба не пропагандируется в России, а духовные управления мусульман выступают за выбор мусульманками одежды, соответствующей базовым требованиям религии.