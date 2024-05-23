https://ria.ru/20240523/shos-1947842604.html

В ШОС заявили о предотвращении 181 теракта в 2023 году

В ШОС заявили о предотвращении 181 теракта в 2023 году - РИА Новости, 23.05.2024

В ШОС заявили о предотвращении 181 теракта в 2023 году

Спецслужбы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023 году предотвратили 181 теракт, задержали 214 иностранных боевиков и пресекли... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T11:43

2024-05-23T11:43

2024-05-23T11:43

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ТАШКЕНТ, 23 мая – РИА Новости. Спецслужбы стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2023 году предотвратили 181 теракт, задержали 214 иностранных боевиков и пресекли деятельность 95 ячеек террористических организаций, заявил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев. "По итогам 2023 года в процессе совместной работы компетентными органами государств-членов ШОС, в том числе путём обмена оперативной информацией, пресечена деятельность 95 ячеек террористических организаций, предотвращён 181 теракт, выявлено и пресечено 2010 преступлений экстремистского и террористического характера", - сказал Мирзаев, выступая на совещании председателей Верховных судов стран ШОС. По его данным, спецслужбы стран-членов организации в 2023 году также обнаружили и задержали 214 иностранных боевиков и 1185 членов и пособников международных террористических организаций. Вскрыто 13 каналов финансирования и 26 каналов незаконной миграции, которые использовались в террористических и экстремистских целях. В странах ШОС в 2023 году также было выявлено 14 каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, изъято 1589 единиц огнестрельного оружия, 777 взрывных устройств, 188 килограммов взрывчатых веществ и более 660 тонн наркотиков, свидетельствуют данные РАТС. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В неё входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

https://ria.ru/20240522/netanyakhu-1947739014.html

https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html

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