https://ria.ru/20240523/ikona-1947734963.html

На выставке "Мистическое обручение" в Музее Рублева покажут редкую икону

На выставке "Мистическое обручение" в Музее Рублева покажут редкую икону - РИА Новости, 23.05.2024

На выставке "Мистическое обручение" в Музее Рублева покажут редкую икону

Выставка "Мистическое обручение", посвященная образу святой великомученицы Екатерины Александрийская, на которой, в частности будет представлена редкая икона... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-23T00:10

2024-05-23T00:10

2024-05-23T00:10

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Выставка "Мистическое обручение", посвященная образу святой великомученицы Екатерины Александрийская, на которой, в частности будет представлена редкая икона Московского гренадерского полка, откроется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве в четверг, сообщила РИА Новости пресс-служба музея."В названии выставки "Мистическое обручение" использовано два несочетаемых слова с религиозной точки зрения". С одной стороны "обручение", с другой "мистическое". В экспозицию вошли экспонаты с очень интересным сюжетом - младенец Христос на коленях у Богородицы передает великомученице Екатерине кольцо, как символ духовного союза с Церковью. В России изображений этого сюжета было очень мало , особенно в иконописи. Они появились в конце 17 века, источником для них послужили западноевропейские и греческие художественные произведения. Один из первых памятников - это большая икона Успенского собора Донского монастыря", - рассказала РИА Новости куратор выставки, заведующая научно-фондовым отделом Надежда Герасименко.Герасименко отметила, что великомученица Екатерина Александрийская почитается как покровительница наук и учащихся, богословов и философов. На Руси в XIX веке сложилось представление, что молитвы перед образом святой Екатерины способствуют укреплению брачных уз, сохранились архивные данные, что именно этот образ называли "бракообручница".В экспозицию вошли три иконы из собрания Музея Рублева и частных коллекций, а так же иконный образец (рисунок) из собрания Государственного исторического музея."Икона "Обручение великомученицы Екатерины" в серебряном окладе из собрания нашего музея - уникальна. Она принадлежала Московскому гренадерскому полку, очевидно, образ был почитаем офицерами полка. На иконе есть мемориальная надпись, что она заказана капитаном Грязевым в 1797 году, а в 1836 году возобновлена поручиком Дружининым", - рассказала куратор.По ее словам, в результате архивных исследований удалось найти, кем именно были Грязев и Дружинин. Николай Грязев служил в Московском гренадёрском полку в конце 18 века. Он - участник Итальянского и Швейцарского походов Александра Суворова. С 1793 по 1800 годы Грязев вёл подробный дневник, озаглавленный им "Мой журнал", который был опубликован через сто лет. В 1803 году вышел в отставку в чине подполковника. Дружинин, который упоминается в надписи, был не столь примечателен, но тем не менее в архиве удалось найти дело с послужным списком. Он поступил в гренадёрский полк как "вольноопределяющийся", умер в 1848 году.НЕВЕСТА ХРИСТОВАСвятая великомученица Екатерина была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время правления императора Максимина (305-313). Девушка обладала редкой красотой и умом, получила блестящее образование. Юноши из самых именитых семейств империи искали руки Екатерины, но она объявила родителям, что согласна выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости.Мать Екатерины, тайная христианка, повела ее за советом к своему духовному отцу. Старец сказал, что он знает юношу, который превосходит ее во всем, ибо "красота его светлее солнечного сияния, мудрость его управляет всем созданием, богатство его разливается по всему миру, но это не уменьшает его, а умножает, высота рода его - неизреченна". На прощание старец вручил Екатерине икону Божией Матери с младенцем Иисусом на руках и велел с верой молиться. После молитв Екатерине было видение Богородицы с младенцем Господь дал ей перстень, обручив ее Когда девушка проснулась на руке ее был кольцо - дар Жениха небесного. Екатерина стала ревностной христианкой. Она не предала свою веру под пытками, после чего была обезглавлена по приказу императора Максимина.

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https://ria.ru/20240521/premiya-1947501278.html

https://ria.ru/20240520/religiya-1947217005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, религия