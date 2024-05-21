https://ria.ru/20240521/upts-1947423741.html

В Раде заблокировали заседание и потребовали запрета канонической УПЦ

В Раде заблокировали заседание и потребовали запрета канонической УПЦ - РИА Новости, 21.05.2024

В Раде заблокировали заседание и потребовали запрета канонической УПЦ

Депутаты Рады заблокировали ее заседание, требуя вынести на рассмотрение законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:42

2024-05-21T14:42

2024-05-21T14:42

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Рады заблокировали ее заседание, требуя вынести на рассмотрение законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. "В Раде фракции "Евросолидарности" и "Голоса" заблокировали трибуну, после чего спикер (Руслан) Стефанчук закрыл заседание Рады", - говорится в сообщении "Страны". Как сообщают журналисты, фракции выдвинули два требования: создание комиссии по расследованию провального строительства фортификационных сооружений и вынесения на рассмотрение законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви. Требования парламентариев выполнены не были. После блокирования трибун, спикер закрыл заседание парламента. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.

https://ria.ru/20240515/upts-1945937802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украинская православная церковь, украина, верховная рада украины