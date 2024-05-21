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В Раде заблокировали заседание и потребовали запрета канонической УПЦ - РИА Новости, 21.05.2024
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Религия
 
14:42 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/upts-1947423741.html
В Раде заблокировали заседание и потребовали запрета канонической УПЦ
В Раде заблокировали заседание и потребовали запрета канонической УПЦ - РИА Новости, 21.05.2024
В Раде заблокировали заседание и потребовали запрета канонической УПЦ
Депутаты Рады заблокировали ее заседание, требуя вынести на рассмотрение законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:42
2024-05-21T14:42
религия
в мире
украинская православная церковь
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Рады заблокировали ее заседание, требуя вынести на рассмотрение законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. "В Раде фракции "Евросолидарности" и "Голоса" заблокировали трибуну, после чего спикер (Руслан) Стефанчук закрыл заседание Рады", - говорится в сообщении "Страны". Как сообщают журналисты, фракции выдвинули два требования: создание комиссии по расследованию провального строительства фортификационных сооружений и вынесения на рассмотрение законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви. Требования парламентариев выполнены не были. После блокирования трибун, спикер закрыл заседание парламента. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.
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в мире, украинская православная церковь, украина, верховная рада украины
Религия, В мире, Украинская православная церковь, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде заблокировали заседание и потребовали запрета канонической УПЦ

"Страна": депутаты Рады заблокировали заседание, требуя рассмотреть запрет УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Рады заблокировали ее заседание, требуя вынести на рассмотрение законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Раде фракции "Евросолидарности" и "Голоса" заблокировали трибуну, после чего спикер (Руслан) Стефанчук закрыл заседание Рады", - говорится в сообщении "Страны". Как сообщают журналисты, фракции выдвинули два требования: создание комиссии по расследованию провального строительства фортификационных сооружений и вынесения на рассмотрение законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви. Требования парламентариев выполнены не были. После блокирования трибун, спикер закрыл заседание парламента.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.
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