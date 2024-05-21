В Раде заблокировали заседание и потребовали запрета канонической УПЦ
"Страна": депутаты Рады заблокировали заседание, требуя рассмотреть запрет УПЦ
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Депутаты Рады заблокировали ее заседание, требуя вынести на рассмотрение законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Раде фракции "Евросолидарности" и "Голоса" заблокировали трибуну, после чего спикер (Руслан) Стефанчук закрыл заседание Рады", - говорится в сообщении "Страны". Как сообщают журналисты, фракции выдвинули два требования: создание комиссии по расследованию провального строительства фортификационных сооружений и вынесения на рассмотрение законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви. Требования парламентариев выполнены не были. После блокирования трибун, спикер закрыл заседание парламента.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно.
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