https://ria.ru/20240521/shos-1947355669.html

Токаев заявил, что на саммите ШОС обсудят свыше 20 документов

Токаев заявил, что на саммите ШОС обсудят свыше 20 документов - РИА Новости, 21.05.2024

Токаев заявил, что на саммите ШОС обсудят свыше 20 документов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министрами иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:02

2024-05-21T11:02

2024-05-21T11:02

в мире

казахстан

белоруссия

астана

касым-жомарт токаев

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834406419_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_af781adaa8c9170dc782b371db12babe.jpg

АЛМА-АТА, 21 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с министрами иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что лидеры стран ШОС на саммите 3-4 июля в Астане обсудят свыше 20 документов.В Астане проходит очередное заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС, в нем принимают участие главы внешнеполитических ведомств государств-участников организации, ее генеральный секретарь и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС)."На Совет министров иностранных дел возлагается большая ответственность по качественной подготовке этого важного для наших стран Форума. Высоко оцениваю вашу работу по формированию солидного пакета документов и решений. Свыше 20 подобного рода документов было внесено на рассмотрение Совета глав государств. Уверен, их эффективная реализация внесет весомый вклад в укрепление всестороннего партнерства в рамках ШОС" - подчеркнул Токаев.Он также сообщил, что предстоящий Астанинский саммит ШОС 3-4 июля пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию". "Данная повестка в полной мере отражает одну из главных целей Шанхайской организации – обеспечение мира, безопасности и стабильного развития в регионе. Большие ожидания в этом контексте возлагаются на Совет министров иностранных дел. Уверен, результаты вашей работы будут способствовать успешному проведению предстоящего заседания Совета глав государств ШОС в Астане", - сказал лидер Казахстана. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20240403/krokus-1937522176.html

https://ria.ru/20240520/knr-1947250689.html

казахстан

белоруссия

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, белоруссия, астана, касым-жомарт токаев, шос