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В Воронеже отложили рассмотрение дела американца, напавшего на полицейского - РИА Новости, 20.05.2024
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16:45 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947240054.html
В Воронеже отложили рассмотрение дела американца, напавшего на полицейского
В Воронеже отложили рассмотрение дела американца, напавшего на полицейского - РИА Новости, 20.05.2024
В Воронеже отложили рассмотрение дела американца, напавшего на полицейского
Центральный районный суд Воронежа отложил на 11 июня начало рассмотрения нового уголовного дела гражданина США Роберта Гилмана, отбывающего наказание за... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:45
2024-05-20T16:45
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа отложил на 11 июня начало рассмотрения нового уголовного дела гражданина США Роберта Гилмана, отбывающего наказание за нападение на полицейского, сообщил РИА Новости представитель суда. Как следует из документов суда, Гилману вменяется три эпизода части второй статьи 321 УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" (действия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких), а также один эпизод части четвертой статьи 296 УК РФ "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья". Дело поступило в Центральный районный суд Воронежа 23 апреля. Первое судебное заседание по делу должно было состояться 20 мая, однако подсудимого не этапировали в здание суда. "Заседание отложено на 11 июня, на 12.00 (мск)", - сказал собеседник агентства. Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его арестовали. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Воронежский областной суд, рассмотрев жалобу защиты, в мае 2023 года сократил срок до 3,5 лет.
https://ria.ru/20240520/amerikanets-1947130959.html
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происшествия, здоровье - общество, воронеж, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), воронежский областной суд
Происшествия, Здоровье - Общество, Воронеж, Россия, США, Следственный комитет России (СК РФ), Воронежский областной суд
В Воронеже отложили рассмотрение дела американца, напавшего на полицейского

Суд в Воронеже отложил рассмотрение нового дела о нападении на полицейского

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа отложил на 11 июня начало рассмотрения нового уголовного дела гражданина США Роберта Гилмана, отбывающего наказание за нападение на полицейского, сообщил РИА Новости представитель суда.
Как следует из документов суда, Гилману вменяется три эпизода части второй статьи 321 УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" (действия, совершенные в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности либо его близких), а также один эпизод части четвертой статьи 296 УК РФ "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья".
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"Заседание отложено на 11 июня, на 12.00 (мск)", - сказал собеседник агентства.
Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его арестовали. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима - именно столько запрашивала прокуратура. Воронежский областной суд, рассмотрев жалобу защиты, в мае 2023 года сократил срок до 3,5 лет.
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