https://ria.ru/20240520/aviakatastrofy-1947126612.html

Случаи гибели в авиакатастрофах первых лиц стран мира

Случаи гибели в авиакатастрофах первых лиц стран мира - РИА Новости, 20.05.2024

Случаи гибели в авиакатастрофах первых лиц стран мира

вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Помимо президента на борту... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:44

2024-05-20T10:44

2024-05-20T10:44

справки

в мире

авиакатастрофы

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19 мая 2024 года вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан. Помимо президента на борту вертолета находились министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности. 20 мая 2024 года после поисково-спасательной операции было объявлено, что на месте крушения президентского вертолета не нашли вышивших, сам вертолет полностью сгорел. Информацию о гибели Раиси и всей делегации подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. 10 апреля 2010 года польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.26 февраля 2004 года в авиакатастрофе погиб президент Македонии (ныне Республика Северная Македония) Борис Трайковский, а также шесть сопровождавших его лиц и два члена экипажа. Полет проходил в сложных метеоусловиях. Согласно результатам международного расследования, причиной падения самолета стали несколько систематических ошибок пилота. 6 апреля 1994 года в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек - в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и другие.17 августа 1988 года президент Пакистана генерал Мухаммед Зия-уль-Хак погиб в авиационной катастрофе. Зия уль-Хак вылетел в Бахавалпур для участия в испытании американского танка Абрамс М1 на полигоне Тамевали. Его сопровождали посол США в Пакистане Рафел и руководитель военной миссии США в Пакистане бригадный генерал Вассом. На обратном пути в Исламабад спустя несколько минут после взлета самолет Геркулес С‑130 рухнул на землю и загорелся. Несмотря на официальное заключение правительственной комиссии о технической неисправности самолета, существует немалое число версий заговора. 19 октября 1986 года на территории Южно-Африканской Республики разбился авиалайнер Ту-134 А-3 советского производства, принадлежавший Военно-воздушным силам Мозамбика. Самолет совершал рейс по маршруту Мбале – Касама – Ндола – Лусака – Хараре – Масвинго – Мапуту. В 35 километрах от Мбузини он врезался в скалу в горах Лебомбо. На борту самолета находились 44 человека, 34 из них погибли: 8 членов экипажа (выжить удалось только бортмеханику) и 26 пассажиров. Среди погибших был президент Мозамбика Самора Машел – одна из самых ярких фигур в африканской политике того времени. Согласно заключению комиссии, причиной авиакатастрофы стали ошибки пилотов.31 июля 1981 года самолет DHC-6 Twin Otte, на котором летел фактически руководитель Панамы генерал Омар Торрихос Эрреру, потерпел крушение при странных обстоятельствах. Погибли все семь человек, находившиеся на борту. 24 мая 1981 года в результате авиакатастрофы погиб президент Эквадора Хайме Рольдос Агилера. Самолет, на борту которого он находился, разбился в Андах недалеко от южной границы Эквадора с Перу. Среди погибших – жена президента Марта; министр обороны генерал-майор Марко Субиа Мартинес; жена генерала; два военных помощника и экипаж самолета из трех человек. СМИ сообщили, что самолет летел сквозь ливень и густой туман, когда врезался в горы и взорвался.27 апреля 1969 года в Боливии в результате крушения вертолета погиб президент страны Рене Барриендос Ортуньо. Вертолет, на котором он летел, разбился, запутавшись в телефонной линии. 13 апреля 1966 года президент Ирака Абдель Салам Ариф погиб в авиакатастрофе недалеко от порта Басра в Персидском заливе.17 марта 1957 года на острове Себу, к югу от Манилы, в результате катастрофы пассажирского самолета погиб президент Филиппин Рамон Магсайсай, а также десятки других пассажиров. Согласно результатам расследования, во время набора высоты сломался приводной вал карбюратора правого двигателя, что привело к отключению электроэнергии. Самолет влетел в склоны горы Манунггал.7 сентября 1940 года в районе города Альтоса (Парагвай) потерпел крушение самолет Potez. Находившиеся на его борту президент страны маршал Хосе Феликс Эстигаррибия, его жена Джулия Миранда Куэто и пилот Кармело Перальта погибли. Самолет потерял ориентацию в результате сильного задымления из-за горения травы на земле. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, авиакатастрофы