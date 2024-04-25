https://ria.ru/20240425/tu-154-1942351717.html

Экспертизы не подтвердили взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского

Экспертизы не подтвердили взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского - РИА Новости, 25.04.2024

Экспертизы не подтвердили взрыв на борту Ту-154 Леха Качиньского

Экспертизы не подтвердили взрыв на борту польского президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:37

2024-04-25T19:37

2024-04-25T20:55

польша

ту-154

в мире

лех качиньский

дмитрий песков

антони мачеревич

россия

смоленск

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ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Экспертизы не подтвердили взрыв на борту польского президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак."Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв", — сказал он.В четверг представители польской прокуратуры провели встречу с семьями погибших в смоленской авиакатастрофе. По словам Новака, им передали результаты экспертиз, в том числе физико-химических исследований.При этом одна из участвовавших во встрече Малгожата Вассерман, которая потеряла в этой авиакатастрофе отца, сообщила, что, несмотря на отказ от версии взрыва, прокуратура пока не может однозначно назвать причину аварии.Польский "борт № 1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу.Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти отказались от версий о вине России. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.

https://ria.ru/20240419/smolensk-1941133779.html

https://ria.ru/20240410/tu-154-1939083274.html

https://ria.ru/20240207/polsha-1925837983.html

https://ria.ru/20231215/ekspertiza-1916095785.html

польша

россия

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, ту-154, в мире, лех качиньский, дмитрий песков, антони мачеревич, россия, смоленск, межгосударственный авиационный комитет