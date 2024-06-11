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В Малави нашли обломки самолета, в котором был вице-президент, пишет AFP - РИА Новости, 11.06.2024
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13:06 11.06.2024 (обновлено: 14:18 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/malavi-1952159213.html
В Малави нашли обломки самолета, в котором был вице-президент, пишет AFP
В Малави нашли обломки самолета, в котором был вице-президент, пишет AFP - РИА Новости, 11.06.2024
В Малави нашли обломки самолета, в котором был вице-президент, пишет AFP
В Малави нашли место крушения самолета, на котором летел вице-президент Саулос Клаус Чилима, сообщило France-Presse со ссылкой на источник. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:06
2024-06-11T14:18
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Малави нашли место крушения самолета, на котором летел вице-президент Саулос Клаус Чилима, сообщило France-Presse со ссылкой на источник."Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, в котором находился &lt;...&gt; Чилима", — говорится в сообщении агентства.Местное издание MBC Digital со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу написало, что никто не выжил.По данным Malawi24, которое ссылается на полетную документацию, на борту также находилась бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи. Она с 1999 года была замужем за Бакиле Мулузи, который занимал пост президента с 1994 по 2004 год.Накануне вечером портал сообщил, что воздушное судно, на котором находился Чилима и еще девять человек, могло потерпеть крушение. По данным СМИ, произошла аварийная посадка после неудачной попытки приземлиться в аэропорту.Президент Чаквера поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию. Отделение Красного Креста в Малави заявило, что присоединилось к поискам.Известно, что военный борт вылетел из столицы Лилонгве 10 июня в 09:17 по местному времени и в 10:02 должен был приземлиться в аэропорту города Мзузу. Там делегация должна была участвовать в церемонии похорон юриста Ральфа Касамбары. Сесть не удалось из-за плохой погоды. Местные СМИ писали, что очевидцы сообщили о крушении воздушного судна в лесной зоне Чикангава.
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в мире, малави
В мире, Малави
В Малави нашли обломки самолета, в котором был вице-президент, пишет AFP

AFP: обнаружены обломки самолета, на котором летел вице-президент Малави Чилима

© Фото : соцсетиОбломки воздушного судна, в котором находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима
Обломки воздушного судна, в котором находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : соцсети
Обломки воздушного судна, в котором находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Малави нашли место крушения самолета, на котором летел вице-президент Саулос Клаус Чилима, сообщило France-Presse со ссылкой на источник.
"Поисковики Малави обнаружили обломки самолета, в котором находился <...> Чилима", — говорится в сообщении агентства.
© Фото : Dr Saulos Chilima/XВице-президент Малави Саулос Чилима
Вице-президент Малави Саулос Чилима - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Dr Saulos Chilima/X
Вице-президент Малави Саулос Чилима
Местное издание MBC Digital со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу написало, что никто не выжил.
По данным Malawi24, которое ссылается на полетную документацию, на борту также находилась бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи. Она с 1999 года была замужем за Бакиле Мулузи, который занимал пост президента с 1994 по 2004 год.
Накануне вечером портал сообщил, что воздушное судно, на котором находился Чилима и еще девять человек, могло потерпеть крушение. По данным СМИ, произошла аварийная посадка после неудачной попытки приземлиться в аэропорту.
Президент Чаквера поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию. Отделение Красного Креста в Малави заявило, что присоединилось к поискам.
Известно, что военный борт вылетел из столицы Лилонгве 10 июня в 09:17 по местному времени и в 10:02 должен был приземлиться в аэропорту города Мзузу. Там делегация должна была участвовать в церемонии похорон юриста Ральфа Касамбары. Сесть не удалось из-за плохой погоды. Местные СМИ писали, что очевидцы сообщили о крушении воздушного судна в лесной зоне Чикангава.
Вице-президент Малави Саулос Чилима - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
На борту воздушного судна с вице-президентом Малави были еще девять человек
10 июня, 19:06
 
В миреМалави
 
 
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